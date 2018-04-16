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Линкявичюс: ЕС может продлить санкции против РФ на год вместо полугода

  • 16.04.2018, 10:53
Линас Линкявичюс

Глава МИД Литвы сделал заявление на заседании Совета ЕС в Люксембурге.

Евросоюз может продлить санкции в отношении России на год вместо шести месяцев, как это делалось обычно. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс по прибытии на заседание Совета ЕС в Люксембурге, сообщает ТАСС.

"Дополнительные санкции или хотя бы продление санкций на 12 месяцев вместо шести месяцев могли бы реально быть", - сказал он.


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