Линкявичюс: ЕС может продлить санкции против РФ на год вместо полугода 16.04.2018, 10:53

Линас Линкявичюс

Глава МИД Литвы сделал заявление на заседании Совета ЕС в Люксембурге.

Евросоюз может продлить санкции в отношении России на год вместо шести месяцев, как это делалось обычно. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс по прибытии на заседание Совета ЕС в Люксембурге, сообщает ТАСС.

"Дополнительные санкции или хотя бы продление санкций на 12 месяцев вместо шести месяцев могли бы реально быть", - сказал он.