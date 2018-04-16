На Подляшье вспомнили поэта и художника Михаила Анемподистова 16.04.2018, 11:55

Михаил Анемподистов

Фото: belsat.eu

В вечере памяти участвовал известный польский белорус Юрка Асенник.

В Центре образования и продвижения белорусской культуры «Щиты» в Щитах-Дентялове, что на Подляшье, прошел вечер памяти одного из создателей белорусской рок-поэзии, автора знаковых белорусских песен, а также дизайнер, график, поэт, публицист, фотограф Михаила Анемподистова, передает «Радыё Рацыя».

«Мы дружили и прекрасно понимали друг друга. Я с Михаилом всю ночь мог разговаривать про один цвет,"- вспоминает музыкант Юрка Асенник: - Когда в Минске впервые я попал к Михаилу в квартиру, было такое впечатление, как будто переходишь порог и ты не в Беларуси, а в Европе. Другое измерение времени и пространства. У Михала точка зрения была протестантская, скандинавская, немецкая. Порядок, Ordnung. Дизайн. Редко у нас случается, чтобы у людей было столько внимания к форме, к содержанию».

Михаил Анемподистов - белорусский дизайнер, график, фотограф, поэт, переводчик и публицист скончался 23 января 2018 года в возрасте 53 лет. На Подляшье Анемподистов был прежде всего связан с фестивалем «Бардовская осень».