Ученый: Белорусские города не приспособлены для теплого климата 2 16.04.2018, 12:18

Павел Терешкович

Что ждет Беларусь в случае глобального потепления.

В начале 2018 года было опубликовано учебное пособие белорусского исследователя Павла Терешковича «Глобальные проблемы человечества: очерки экономической и социальной географии современности». В основу книги легли положения Программы по устойчивому развитию ООН, а сам автор называет свой труд «вспомогательным материалом для курса географии 11 класса».

«Зеленый портал» узнал у Павла Терешковича, какие экологические проблемы сегодня стоят перед всем миром в целом и Беларусью в частности, и что нужно предпринять, чтобы их избежать.

«Люди не осознают масштабов катастрофы, которая не то чтобы наступает, а уже наступила»

Если выстраивать иерархию проблем, то я бы на первое место поставил социальное неравенство. Пропасть между богатыми и бедными продолжает увеличиваться и очень быстро, и эта проблема актуальна не только для развивающихся стран, но и для развитых.

Проблема еще и в том, что именно в развитых странах усиливается социальная дифференциация и происходит вымывание среднего класса. Этот процесс опасен во многих отношениях и в настоящее время он выражается в политической сфере – к власти приходят политики правого популистского толка. Как показывает история, когда правые приходят к власти, ничем хорошим это не кончается.

Следующая проблема экологическая – глобальное потепление. И тут есть множество разных аспектов. Во-первых, различное восприятие причин этой проблемы в мире и в нашей стране. Не секрет, что большая часть представителей отечественной географической школы придерживаются мнения, что глобальное потепление не вызвано действиями человека – мол, это некие природные колебания.

В тоже время, в мировой практике существует определенный консенсус между специалистами, считающими, что все это последствия парникового эффекта и масштабной индустриализации, которая прошла в ХХ – начале ХХI века.

Я обратил внимание на то, что глобальное потепление в Беларуси развивается быстрее, чем в среднем в Северном полушарии. И это ощущает на себе каждый житель – все проявления глобального потепления мы наблюдаем. Это увеличивающаяся частота волн холода и экстремального тепла.

Чтобы температура свыше 30 градусов держалась дольше, чем в течение нескольких дней – такого не бывало, а сейчас это происходит практически каждое лето. В связи с этим возникает перспектива обезлесивания республики, особенно ее южных областей. И нашествие древесного короеда, безусловно, связано с глобальным потеплением.

С этой проблемой тесно связана проблема дефицита водных ресурсов. И для меня оказалось несколько неожиданным открытием, что она существует, несмотря на устоявшееся мнение, что Беларусь вне зоны риска. Когда я искал мировые карты риска, связанными с потреблениями воды, оказалось, что Беларусь туда достаточно часто включают, и проблема эта для нас существенна.

Далее бы я назвал проблему глобального загрязнения окружающей среды. С моей точки зрения, на первом месте стоит проблема загрязнения отходами пластика. Похоже, что люди не осознают масштабов катастрофы, которая не то чтобы наступает, а уже наступила. Я имею в виду загрязнение пластиком мирового океана. И хоть у Беларуси нет выхода к морю, но эта проблема нас полностью касается.

«Нет ресурсов для развития солнечной и ветровой энергетики»

Дальше бы я продолжил перечень проблем, которые в большей степени чувствительны для Беларуси. Одна из главных – депопуляции населения. Этот процесс характерен для всех постсоциалистических европейских стран, и такого тренда в мире больше нет. Развитые страны справились с проблемой депопуляции. Страны, в которых был очень быстрый прирост населения -- тоже. Как показатель – прирост населения в Финляндии такой же, как в Китае, эти страны проблему более-менее решили.

В Балтии, особенно в Литве и Латвии, депопуляция сравнима с потерями Второй Мировой войны. И в Беларуси она тоже идет, может не в такой степени, как у многих наших соседей, но это очень существенный вызов и как его решать – сказать очень сложно. Причины депопуляции у нас – меньшая, по сравнению с развитыми странами, продолжительность жизни, низкий уровень рождаемости и эмиграционный отток населения.

Если взять в абсолютных цифрах, то, возможно, это окажется не так много по сравнению с соседями. Россия, например, занимает третье место по количеству выехавших граждан (10 млн. человек), сразу после Индии и Мексики. Но если это все пересчитать на душу оставшегося населения, то у нас миграционный поток окажется больше, чем из России.

Далее следует энергетическая проблема. Я в своей книжке не рассматривал строительство Островецкой АЭС, просто для себя отметил, что пик сооружения таких электростанций уже в прошлом. В Западной Европе считанные страны достраивают отдельные энергоблоки. А новые станции строятся в Индии, Пакистане, Китае – в этом регионе, но не в Европе. Здесь от атомной энергетики отказываются.

Обращает на себя внимание и то, что по доле альтернативной электроэнергетики – ветровой и солнечной – Беларусь занимает одно из последних мест не только в Европе, но и во всем мире. Особенно на фоне соседних Латвии и Литвы, где возобновляемая энергетика дает около трети всей электроэнергии. В Латвии – более 60%. Это говорит о том, что ресурсы альтернативной энергетики еще практически не задействованы.

Удивляет в этом отношении позиция академического сообщества, отечественных географов, потому что даже в школьных учебниках написано, что якобы у Беларуси нет ресурсов для развития солнечной и ветровой энергетики. И это при том, что природные условия Литвы и Латвии мало чем отличаются от наших.

«Значительно расширить природоохранные территории»

Нужно создавать специальные исследовательские группы, которые будут отслеживать не только те изменения, которые происходят, а пытаться выстраивать программы того, как государство должно на проблемы реагировать. И первое, чем нужно заняться – это вопросом урбанистки, потому что белорусские города совсем не приспособлены для теплого климата. Особенно это ощущается в Минске с переуплотненной застройкой и постоянно сокращающимися зелеными зонами.

Летом жизнь в городе становится все более сложной. Если учитывать, что у нас в городах живет большая часть населения, в первую очередь на это следует обратить внимание.

И сделать все возможное для того, чтобы компенсировать это потепление и возрастающую нехватку водных ресурсов, особенно в южных регионах Беларуси, на Полесье. Потому что там быстро может произойти температурный сдвиг, обезлесивание, грозящее еще большой потерей водных ресурсов.

В первую очередь нужно осознать, что у нас есть проблемы. У меня ощущение, что в Беларуси такого осознания нет. Многие страны, находящиеся у побережья мирового океана, реагируют на возможности изменения береговой линии, создаются программы, в которые вкладываются большие ресурсы.

Я не слышал ни об одной государственной программе, которая могла бы спрогнозировать в средне- и дальнесрочной перспективе, что произойдет с нашей природой и каким образом экономике может к этому адаптироваться. В первую очередь нужно, чтобы эта проблема была осознана.

Что еще нужно сделать – значительно расширить природоохранные территории.

Мы постоянно слышим лозунг, что «Беларусь – цуд некранутай прыроды», но у нас природоохранные зоны составляют всего лишь 6% территории, а в соседней Польше – 29%. При том, что плотность населения там в три раза выше, чем у нас.

Я считаю, что увеличение природоохранных территорий не потребует значительных вложений и усилий. Кроме того, большие природоохранные территории – это ресурс, который можно было бы использовать в туристической индустрии.