Священник рассказал, как правильно отмечать Радуницу 2 16.04.2018, 12:19

Это праздник, и он обязывает христиан радоваться.

Слово «Радуница» произошло от слов «род» и «радость» — радость о том, что родные люди обрели вечную жизнь. Это праздник, и он обязывает христиан радоваться, а не впадать в переживания по поводу смерти близких.

В преддверии Радуницы «Брестская Газета» пообщалась с клириком храма Святителя Николая Чудотворца в Бресте священником Димитрием Нагнибедой о том, как правильно отмечать этот праздник.

— Какой смысл православные христиане вкладывают в праздник Радуницы?

— Какой смысл мы вкладываем в праздник Пасхи? Пасха для нас всех — это победа жизни над смертью. То есть своим воскресением Христос показал, что последнее слово не за смертью, а за жизнью. Если до этого события люди не знали, что там за гробом, то воскресением Господь показал, что существует вечная жизнь. Смысл Радуницы такой же, как и смысл Пасхи. Ведь мы же на Пасху собираемся с родственниками, делимся этой радостью. И так как усопшие для нас просто являются людьми, которые не сидят с нами за столом, но в нашей памяти они остаются, мы точно так же хотим поделиться этой пасхальной радостью и с ними.

— Как правильно поминать усопших на Радуницу?

— Самое главное для усопшего — это молитва. Для этого надо прийти в храм на утреннюю службу, подать записку с именем усопшего, помолиться, а затем отправиться на кладбище и поделиться с ним пасхальной радостью. На брестских кладбищах около полудня служится общая лития, на которой поминаются все, кто похоронен на этом кладбище.

— Можно ли приносить еду, пасхальные яйца и оставлять их на могилах? Можно ли на кладбище в этот день распивать спиртное?

— С церковной позиции поминовение алкоголем неприемлемо. Да и еда на кладбище — это какое-то язычество. Введено это было в советское время, когда надо было заменить религию какой-то идеологией. Тогда начали приносить покойнику рюмку и хлебушек, как будто он разделяет с вами трапезу. Но для верующего человека самая главная трапеза — это евхаристия (причащение — прим. авт.), а не рюмка и так далее.

— Экологи сейчас рекомендуют не покупать искусственные цветы на Радоница. Как православная церковь относится к традиции приносить такие цветы?

— Если я приду к вам на день рождения, я принесу вам живые цветы. Если я принесу искусственные, вы на меня обидитесь. Для верующего человека жизнь не заканчивается гробом. Мы верим в то, что усопший живет в другом мире. Как мы к нему пойдем с искусственными цветами?! Конечно же, мы пойдем к нему с живыми цветами. Живые цветы — это символ того, что я верю, что иду к живому человеку, а не к мертвому.

— Как правильно пригласить священника для поминовения? Что делать, если родственники похоронены на нескольких кладбищах?

— В Бресте несколько кладбищ. Есть три дня, которые отведены для освящения могил — воскресенье, понедельник и вторник. Организовано дежурство священников. В полдень на кладбищах все священники вместе сначала служат заупокойную литию, а затем расходятся по секторам. Люди, которые стоят у могилы, видят священника и могут пригласить его освятить могилу. При этом надо не забывать об уважении к ближним — как живым, так и мертвым. Священник подойдет ко всем желающим по очереди, нужно только набраться терпения. Священники находятся на кладбище до тех пор, пока есть люди.

— За то, что священник читает молитву на кладбище, нужно платить. Если у человека нет такой возможности, согласится ли священник сделать это без денег?

— Церковь существует на пожертвования. И касается это не только Радуницы. Да, есть рекомендованный размер пожертвований, который висит на иконной лавке. Из чего он рассчитывается? Церковь платит коммунальные услуги, имеется штат работников, которым тоже надо платить зарплату. Обычный светский бухгалтер сидит и на калькуляторе высчитывает, сколько было бы желательно получить пожертвований за записки, свечи и так далее, чтобы хватило на нужды церкви. Если у человека нет денег, у него все равно возьмут записку, никто вас не выгонит. То же самое касается и жертвы на освящение могилы. Каждый жертвует по своим возможностям!

— Можно ли на Радуницу убирать могилу?

— Радуница — это дни по празднеству. Мы должны праздновать и радоваться, а не работать. Мы учим тому, чтобы в дни праздника люди не работали. К праздникам мы готовимся заранее, точно так же и могилы надо убирать заранее.

— Почему не принято ездить на кладбище на Пасху?

— Во-первых, поездка на кладбище накладывает какой-то отпечаток: возникают скорбные мысли. Чтобы их не допускать в этот день (на Пасху — прим. авт.), церковью и установлено поминовение усопших. Во-вторых, во время Светлой Седмицы не совершаются заупокойные богослужения, поэтому не случайно праздник Радуницы отмечается во вторник после Светлой Седмицы.