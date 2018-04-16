Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16.04.2018, 12:36

Ведомство направит запрос в App Store и Google Play с требованием удалить приложение мессенджера.

Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру Telegram на территории России, сообщается на сайте ведомства.

«Информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа», — говорится в сообщении.

В течение дня Роскомнадзор направит запрос в магазины приложений App Store и Google Play с требованием удалить приложение мессенджера, сообщил «Интерфаксу» глава ведомства Александр Жаров.

«Сколько займет процесс блокировки? Займет несколько часов, поскольку операторы его выгружают, и процесс блокировки будет постепенно нарастать», — сообщил он.

Доступ будет ограничен к интернет-версии, веб-клиенту и приложению Telegram.