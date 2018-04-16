В Англии выставили на продажу миниатюрную деревню 16.04.2018, 12:42

Фото: swns.com

Эта достопримечательность привлекает ежегодно до 100 тысяч туристов.

В графстве Глостершир на продажу выставлена деревня в миниатюре. Это макет существующего поселения Бертон-он-Уотер, уменьшенный в 9 раз, который был построен в 1936 году, пишет журнал «Дилетант». Эта достопримечательность привлекает ежегодно до 100 тысяч туристов. Копия деревни отличается тщательной детализацией вплоть до скамеек для молитвы в маленькой церкви и черепицы на крышах, даже вывески магазинов меняются с их исчезновением и появлением новых.

В придачу к деревне, которая известна под названием «Венеция Котсуолда», на продажу выставлен и настоящий паб, который находится в историческом здании 1712 года. Владельцы миниатюрной деревни планируют уйти на пенсию, поэтому и выставили достопримечательность на продажу, за деревню и паб они просят 595 тысяч фунтов стерлингов.