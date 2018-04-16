Итальянская семья усыновила 32-летнего белоруса 16 16.04.2018, 12:54

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Наш соотечественник познакомился с итальянцами 20 лет назад.

Суд итальянского города Тренто рассмотрел на днях необычное дело об усыновлении: семья из автономной области Трентино-Альто-Адидже оформила родство с 32-летним белорусом.

Об этом случае, не раскрывая имен и фамилий участников истории, рассказали местные СМИ, пишет belmir.by.

Наш соотечественник впервые попал в итальянскую семью, проживающую в долине Кьезе, долгое время назад – когда ему было всего 11 лет.

Мальчик приехал на оздоровление через благотворительную организацию «Поможем им жить», которая занимается помощью детям из районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Год за годом ребенок посещал одну и ту же семью, у которой нет собственных детей. В результате между ними образовалась неразрывная эмоциональная связь.

Она не прервалась, даже когда молодому человеку исполнилось 18 лет. Контакты продолжались на расстоянии. Несколько раз за это время итальянцы приезжали в гости в Беларусь.

Наш соотечественник, который стал международным перевозчиком, тоже всегда заезжал к «своим» в долине Кьезе, когда ему случалось ехать через коммуну Бреннеро.

Итальянская пара, таким образом, видела, как на их глазах 11-летний мальчик вырос, превратился в мужчину, нашел работу, женился и завел собственных детей.

Муж и жена из долины Кьезе уже давно воспринимали белоруса как своего сына. И теперь, наконец, решили оформить эти отношения юридически.

Закон предусматривает случаи, когда взрослый человек также может быть усыновленным. При этом он получает те же права, что и родной ребенок, то есть становится наследником.

Единственная оговорка: родители и супруг усыновителя, а также все его дети должны дать свое согласие на такие действия.

В данном конкретном случае суд города Тренто посчитал, что все условия выполнены. И у 32-летнего белоруса, приехавшего в Италию более 20 лет назад, появились свои папа и мама.