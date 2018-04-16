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В Печах вышли на стихийный митинг

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  • 16.04.2018, 13:19
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Жители заявили чиновникам, что будут бороться.

Печи давно уже можно считать отдельным большим микрорайоном, где проживает порядка 10 000 человек. А примерно около восьми лет назад общество «Белорусский союз офицеров» во главе с его председателем (на то время организацию возглавлял Ю.К. Игонин. – Прим. Ред.) даже выступило с инициативой создать комитет местного самоуправления, который помогал бы исполкому в решении проблем, защищая права жителей городка. Не случилось, пишет ex-press.by.

Таким образом, отсутствие системы защиты личных прав вынуждает людей самостоятельно отстаивать свои права.

Недавно на въезде в Печи, слева от «Звезды», начали возводить кооперативный дом. При строительстве серьезно пострадала зеленая зона возле дома №41 по улице Серебренникова. Жители близлежащих домов в недоумении: «Мы своего согласия не давали на вырубку деревьев». Как выяснилось позже, кооперативный дом нуждается в парковке примерно для 120 квартир с соответствующим количеством мест.

В 1991 году, когда сдавался дом №41, его придомовую территорию благоустроили, высадили деревья, но после того, как проложили коммуникации к новому строящемуся дому, все зеленые насаждения уничтожили, — на этом месте было принято решение строить парковку.

Жильцов близлежащих домов (№40, №41 и №25) такой расклад не устроил. Утром, 13 апреля, они собрались на стихийный митинг, чтобы заявить о своем несогласии превращать зеленую зону в автомобильную стоянку.

Страсти накалились до такой степени, что между строителями и митингующими произошла потасовка. Пришлось вызывать милицию. Через некоторое время в Печи прибыл заместитель председателя райисполкома Виктор Позняк, который курирует вопросы строительного и дорожного комплекса, и представители проектной организации.

На вопрос протестующих, «кто платит за строительство этой автостоянки — кооператив?», им ответили:

— Нет, это стоянка строится за счет исполкома. Пользоваться автостоянкой можно будет всем, — заявил Виктор Позняк.

— Нам она не нужна! Это выхлопы, СО, — возмущались люди. — Где деревья, где акты — сколько было посажено деревьев, выкорчевано, денег потрачено? За чей это счет все выкорчевывалось, то есть — закапывалось в землю? Это все деньги народные, государственные!

Народ недоумевал, почему на территории их домов за счет бюджетных средств будет увеличена автостоянка для строящегося дома? Собравшиеся высказали предположение: возможно у проектировщиков произошла ошибка, ведь всякое бывает.

Также был задан вопрос: «Был ли опрос общественного мнения?» Такого опроса не было, более того, представитель власти отметил, что они этого и не должны делать.

На предложение ознакомить инициативную группу с проектом, был получен ответ, что данный документ находится «на переработке».

Жильцы по-прежнему настаивали на своем:

— Приостановите, разберитесь! Учтите мнение людей — ведь власть для народа!

В итоге все сводилось к одному: «Проект есть, проект согласован, мы будем строить!»

— Напротив, справа от дороги, есть готовая, но заросшая стоянка, на которую поместится большее количество машин, чем возле домов, — как альтернативный вариант люди предложили облагородить существующую автостоянку перед самым въездом в Печи.

Собравшиеся выразили надежду, что в ближайшее время власть все же организует с встречу с инициативной группой, а пока:

— Мы никаких активных действий предпринимать не будем, до решения исполкома. В противном случае обратимся в администрацию Лукашенко. Поэтому, давайте не обострять ситуацию. Вы знаете, с людьми работаете, как это — для народа делать. Вот вам мнение народа: Не нужно! Не хотим и будем бороться!

Как стало известно журналистам, печинцы направили коллективное письмо на имя председателя райисполкома Геннадия Денгалева. Каков будет ответ, станет известно позже. Редакция будет следить за развитием событий.


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