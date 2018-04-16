Как белорусов учат веселиться за их деньги 3 16.04.2018, 13:28

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Жители Молодечно возмущены обманом российского арт-проекта.

Вчера жители Молодечно (говорят, людей было много) пришли посмотреть на шоу водных фонариков, пишет onliner.by. Но так его и не дождались. Вместо этого состоялось шоу светящихся шаров. Стоимость шара с LED-лентой внутри — 15 рублей. Организатор праздника — российский арт-проект «Вместе зажигаем» — на пустом месте показал, как надо веселиться и зарабатывать.

Причины, по которой не состоялось шоу фонариков на воде в Молодечно, пока неизвестны. Но вряд ли сами организаторы этому рады. В прошлом году на этих бесплатных шоу фонарики продавались по 7 рублей. А вчера пришлось ограничиться шарами и леденцами на палочке.

Есть очень грубый анекдот, который заканчивается словами «нам очень понравилось, кому платить деньги?». Примерно так проходят праздники от арт-проекта. Дружный коллектив россиян приезжает в Беларусь не первый год, и каждый раз это длинные туры по многочисленным райцентрам, истосковавшимся по живым праздникам и эмоциям. Чтобы никаких красных лент, вымпелов и торжественных речей.

Перед тем как приехать в Молодечно, ребята «вместе зажигали» в Слуцке. Вот немного радостных анонсов:

«Случчан ждет настоящая сказка: сотни шаров в один миг засияют разноцветными огоньками. Волшебный шар, напоминающий нашу планету, можно будет забрать с собой после фестиваля».

Оставалось только добавить: «...за 15 рублей» — столько стоит шарик. Вход на самом деле бесплатный.

А вот волшебное шоу водных фонариков.

Судя по паблику во VK, все происходило здесь.

В Молодечно все анонсировалось примерно так же:

В послепраздничных эмоциях мнения разошлись. Одни радовались первой возможности куда-то выбраться с детьми после зимы, вторые удивлялись отсутствию организации, третьи жаловались на обман — отменили бесплатное шоу без предупреждения, а четвертые напомнили, что праздник — в ваших собственных руках.

Конечно, никакого волшебства ни в шарах, ни в корабликах нет. Инициативная группа бизнесменов продает ответственным родителям с детьми игрушки (недешево), а потом все вместе (с огромной группой зрителей) под музыку смотрят, что получилось.

Жлобин, Бобруйск и Брест — приготовьтесь к бесплатному шоу. С вас деньги и хорошее настроение.