«TLР против»: Польский рок вдохновлял белорусскую молодежь на протест 16.04.2018, 14:13

В Гродно показали фильм о молодежном движении 1980-х.

В Гродно состоялся первый показ ленты под названием «TLР против», которая рассказывает о молодежном движении начала 80-х в Гродно.

Автором фильма является гродненский журналист Игорь Банцер, а снимали фильм журналисты Андрей Фролов и Александр Саенко, сообщает «Радыё Рацыя».

О том, что представлено в фильме, рассказывает Игорь Банцер: «В советское время сделать такой шаг и однозначно себя позиционировать, например, как сторонника польской музыки, было очень сильно. Сейчас это, может, не понятно для сегодняшней молодежи. Но тогда это было что-то очень исключительное. Я даже думаю, что жаль, что до сегодняшнего момента этим никто не интересуется и не желает оценить уровень влияния тех движений».

По мнению Сергея Веремеенко, одного из героев фильма, 80-е года ХХ века были временем, когда создавались молодежные течения в Гродно: «В определенной степени, это время романтики. Я люблю музыку. Я люблю хорошую интересную музыку. Но, к сожалению, в 80-е годы хороших белорусских или даже советских исполнителей можно было пересчитать по пальцам. Одних «Песняров» не хватало. Рок на понятном языке - польский рок, уже стоял выше на ступеньку или даже на несколько. Это уже был рок европейского уровня».

Презентация фильма состоялась в помещении Генерального консульства Республики Польша в Гродно, которое и было спонсором создания фильма.