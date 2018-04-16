«Где деньги, которые годами отчисляли на капитальный ремонт?» 7 16.04.2018, 14:39

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Как в Гродно живет микрорайон, где 40 лет не было ремонта.

Много лет жители одного из микрорайонов Гродно исправно перечисляют деньги на капитальный ремонт. Только вот ремонта дождаться не могут 40 лет. Более того, местные чиновники уже предлагают гражданам не ждать от государства помощи, а взяться и самым ремонтировать и дом, и двор, передает «Белсат».

Гродненский микрорайон Фабричный, Пересечение Бакста и Волкова. Здесь во дворе тихо и спокойно, но стоит быть внимательней: в любой момент на голову может упасть кафеля со здания. А может, и целая стена – щели идут через весь дом. В дырах свистит ветер, а в дождь через крышу льется вода. Дворы и подъезд не видели ремонта со дня заселения этих домов. Список проблем можно долго продолжать.

«Этот год объявили Годом малой родины, а по факту на этой родине 30 лет ничего не делают. Сюда что вкладывают? Рядом есть микрорайон Ольшанка, который упорядочивают, показывают, какой красивый и добротный, а километр отсюда – вы сами видите, что творится», – говорит местный житель Борис.

Проблема касается не только вида домов. Через крышу, которая течет, в домах появилось очень вредная для здоровья черная плесень – она вызывает многие респираторные болезни. А зимой в некоторых домах температура не поднимается выше 18 градусов. При этом в доме на улице Бакста 8 вообще отсутствует горячая вода.

«Вся мокрая зимой одежда, которая там висит, она полностью в плесени. Маленький ребенок, аллергия. Представители ЖЭСа приходили, составили акт, женщина приходила, фотографировала все. Пришли, сказали, что, может, вытяжка плохая, проверили вытяжку, сказали, все хорошо. Больше к нам никто не приходил», – говорит жительница дома №5 на улице Бакста Татьяна.

Возмущенный таким положением житель Александр Лаврентьев начал собирать подписи с призывом к властям решить существующие проблемы. Обращение местных жителей направили сразу директору Гродненского ЖКХ вследствие того, что представитель местного ЖЭСа убегал и вообще отказывался общаться с людьми. Через 10 дней жители получили ответ.

«Власти мне дали самую обычную отписку, что да, они признают: со сдачи в эксплуатацию домов сообщения: ничего не делалось, но денег нет, держитесь, укрепляйте самые. С этим ответом я пошел в горисполком, там услышал то же, и там вообще предложили: собирайтесь жителями и делайте себе двор», – отмечает инициатор сбора подписей Александр Лаврентьев.

Местные чиновники утверждают, что дома – в собственности жителей, а значит, и ремонт, мол, делайте за свои средства. Возмущенные граждане спрашивают: а где же деньги, которые годами жители отчисляли на капитальный ремонт? В ответ – тишина.