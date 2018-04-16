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Более 400 легковушек ожидают выезда в Польшу

  • 16.04.2018, 14:33
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Очереди на границе в некоторых направлениях образовались еще вчера.

Очередь из легковых автомобилей на выезд из Беларуси в Польшу образовалась в пунктах пропуска в понедельник, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета республики

Очереди на границе в некоторых направлениях образовались еще вчера — в первый день "длинных выходных." В частности, проблемы были в пунктах пропуска на границе с Латвией и Литвой.

В понедельник самая большая очередь из легковушек в направлении Польши наблюдается в пункте пропуска "Брузги": тут скопилось более 160 авто. Также проблемы есть в пограничном пункте "Брест" — выезда из Беларуси ожидают более 150 машин, на границе в "Берестовице" в очереди стоят более 90 легковушек. Небольшие затруднения наблюдаются в "Песчатке" и "Домачево": и там и там выезда ожидают более 20 авто.

По всей видимости, сегодняшние очереди вызваны Радуницей и началом поминальной недели: у многих белорусов родственники похоронены за действующей границей страны — в Польше, Украине, Литве и Латвии.


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