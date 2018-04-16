США: Россия могла «замести следы» на месте химатаки в Сирии 1 16.04.2018, 14:37

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Посол США при Организации по запрещению химического оружия сделал заявление.

Россия могла провести манипуляции на месте химической атаки в Думе, так чтобы замести следы нападения и помешать Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести независимое расследование.

Об этом на заседании ОЗХО в понедельник заявил посол США при организации, сообщает Reuters.

Его заявление прозвучало во время встречи за закрытыми дверями, которая была созвана после вероятной химической атаки в сирийской Думе 7 апреля, где погибли десятки людей.

"Как мы понимаем, Россия могла посетить место нападения. Мы обеспокоены, что Россия могла провести манипуляции с целью помешать миссии ОЗХО провести независимое расследование", - заявил посол Кеннет Уорд во время заседания.

Он добавил, что ОЗХО уже давно следовало осудить сирийское правительство, которое осуществляет "химический террор", и требовать международной ответственности для тех, кто осуществляет эти "отвратительные действия".

7 апреля волонтерские организации в Сирии сообщили о химической атаке на город Дума, в результате которой погибли десятки людей, в том числе дети.

Страны Запада возложили ответственность за нападение на режим сирийского президента Башара Асада. Франция и США заявили, что есть доказательства применения химического оружия в Думе. Россия, которая поддерживает Асада в сирийском конфликте, химатаку отрицает и считает ее постановкой Запада для оправдания военного удара по Сирии.

Утром 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии во время сегодняшнего удара. Объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.