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У белорусских пользователей возникли проблемы с доступом в Telegram

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  • 16.04.2018, 14:56
  • 1,637

Cегодня мессенджер начали блокировать в России.

Пользователи из Беларуси сообщают, что у некоторых мобильных операторов перестал открываться Telegram. В частности, проблемы возникли у МТС и Velcom, ByFly также выдает ошибку в браузере, пишет the-village.me.

Напомним, что сегодня в России началась блокировка Telegram.


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