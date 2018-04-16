У белорусских пользователей возникли проблемы с доступом в Telegram 2 16.04.2018, 14:56

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Cегодня мессенджер начали блокировать в России.

Пользователи из Беларуси сообщают, что у некоторых мобильных операторов перестал открываться Telegram. В частности, проблемы возникли у МТС и Velcom, ByFly также выдает ошибку в браузере, пишет the-village.me.

Напомним, что сегодня в России началась блокировка Telegram.