У белорусских пользователей возникли проблемы с доступом в Telegram

У белорусских пользователей возникли проблемы с доступом в Telegram2
- 16.04.2018, 14:56
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Cегодня мессенджер начали блокировать в России.
Пользователи из Беларуси сообщают, что у некоторых мобильных операторов перестал открываться Telegram. В частности, проблемы возникли у МТС и Velcom, ByFly также выдает ошибку в браузере, пишет the-village.me.
Напомним, что сегодня в России началась блокировка Telegram.
ByFly с телефона сдох, десктопное приложение на Windows работает, МТС с телефона вроде тоже pic.twitter.com/uLAZdOjJN4— markintosh (@mvrkko) 16 апреля 2018 г.
Velcom, телеграм закрывается с уведомлением о сбое— Andres (@Andres_Neck) 16 апреля 2018 г.