Украина вернет Крым и Донбасс сразу после отстранения Путина 2 16.04.2018, 15:06

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Слава Рабинович

Этот процесс уже ускоряют.

Новые санкции, которые США готовят против России, направлены уже непосредственно на ускорение падения режима Владимира Путина. Как только нынешняя власть РФ падет, будет решен вопрос возвращения Украине оккупированных Донбасса и Крыма.

Такое мнение высказал "Апострофу" российский финансист и блогер Слава Рабинович:

- Новые санкции приведут к загниванию российской экономики, а обвал финансовых систем ускорит процесс.

Здесь ситуация проста – Путин бросил вызов всему остальному миру в 2014 году, он начал войну против всего остального мира, который принял этот вызов и обязательно победит в этом противостоянии, на 100 процентов. И все действия всего остального мира направлены на то, чтобы победить путинскую ОПГ, которая представляет Российскую Федерацию.

Поскольку никто в РФ не собирается кидаться ядерными боеголовками, то победа будет одержана чисто экономическим способом. Поэтому чем больше Путин быкует, тем сильнее будут санкции, тем быстрее будет одержана победа.

Помогут ли эти санкции в вопросе (возвращения Украине, - Прим.) Донбасса и Крыма? Путин может уже никуда не отступать, поскольку здесь стоит вопрос о том, когда прекратится режим оккупации им России. Я думаю, что все направлено на то, чтобы сбросить режим Путина.

Когда в России начнется экономический и финансовый хаос, за которым последует социальный и политический хаос, тогда путинскому режиму будет тяжело продолжать захват и удержание власти. Я думаю, что в этом контексте следует рассматривать проблему Крыма и Донбасса. То есть когда путинский режим падет, то проблема Донбасса и Крыма решится сразу за этим.