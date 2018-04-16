11-летний школьник спел в супермаркете и стал звездой Сети
- 16.04.2018, 15:39
Мейсона Рэмси позвали выступить на одном из крупнейших в мире музыкальных фестивалей.
Одиннадцатилетний Мейсон Рэмси из Иллинойса спел в одном из супермаркетов Walmart «Lovesick Blues» кантри-музыканта Хэнка Уильямса с элементами йодля — тирольского горлового пения, пишет meduza.io.
Видео с выступлением Рэмси стало популярным (почти два миллиона просмотров в канале ViralHog на ютьюбе на 15 апреля), а сам он стал мемом.
Появились шутливые предположения, что Рэмси нужно устроить тур по супермаркетам Walmart. В сети супермаркетов не упустили возможность воспользоваться популярностью Рэмси и организовали его концерт в одном из магазинов.
Рэмси также стал гостем телешоу Эллен Дедженерес, а затем и выступил на одном из крупнейших в мире музыкальных фестивалей Coachella.
yo @whethanmusic just brought out the yodel kid at coachella!! 😂🤠🤠 pic.twitter.com/BIBqv3UEFo— paul.psd (@pauldonatelli) 13 апреля 2018 г.
На фестивале он познакомился с Джастином Бибером и сделал с ним совместное селфи.
Justin Bieber & Mason Ramsey #Coachella pic.twitter.com/BlKmEVwqSA— Coachella 2018 🏝 (@Coachella_18) 14 апреля 2018 г.