11-летний школьник спел в супермаркете и стал звездой Сети 16.04.2018, 15:39

Мейсона Рэмси позвали выступить на одном из крупнейших в мире музыкальных фестивалей.

Одиннадцатилетний Мейсон Рэмси из Иллинойса спел в одном из супермаркетов Walmart «Lovesick Blues» кантри-музыканта Хэнка Уильямса с элементами йодля — тирольского горлового пения, пишет meduza.io.

Видео с выступлением Рэмси стало популярным (почти два миллиона просмотров в канале ViralHog на ютьюбе на 15 апреля), а сам он стал мемом.

Появились шутливые предположения, что Рэмси нужно устроить тур по супермаркетам Walmart. В сети супермаркетов не упустили возможность воспользоваться популярностью Рэмси и организовали его концерт в одном из магазинов.

Рэмси также стал гостем телешоу Эллен Дедженерес, а затем и выступил на одном из крупнейших в мире музыкальных фестивалей Coachella.

На фестивале он познакомился с Джастином Бибером и сделал с ним совместное селфи.