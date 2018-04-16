На территории минского стадиона «Динамо» установили флагштоки за $490 000 10 16.04.2018, 15:46

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20 флагштоков были закуплены на специальном тендере.

На реконструируемом минском стадионе "Динамо" установили флагштоки, закупленные за 490 000 долларов, пишет "Прессбол".

Как стало известно ранее, сайт госзакупок объявлял тендер на покупку флагштоков из составной металлической трубы конической формы высотой 18,9 м с толщиной стенок от 12 до 6 мм, материал металлической трубы и базы флагштока — нержавеющая аустенитная сталь номер 1.4401 СТБ ЕN10088-2-2009 с номинальным пределом текучести 220 МПа и пределом прочности 520 МПа. — 20 шт./ 26,4 т.