Стало известно, какой будет погода на Радуницу 16.04.2018, 16:23

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Кратковременные дожди прогнозируются 17 апреля.

Завтра в Беларуси прогнозируется переменная облачность. Ночью местами по Брестской, Витебской, Гродненской, северо-западу Минской областей, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны — грозы, сообщили БелТА в республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Утром местами слабый туман. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 8-14 градусов тепла. Во второй половине дня будет от 16 градусов выше нуля по северо-западу до 26 градусов по юго-востоку страны.