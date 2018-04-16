Как олимпийский чемпион Арямнов стал блогером на YouTube 2 16.04.2018, 16:13

Фото: Надежда Бужан / TUT.BY

Одним из мотивов завести блог cтал тот факт, что вокруг имени спортсмена много дезинформации.

Чемпион Игр в Пекине-2008 в тяжелой атлетике Андрей Арямнов — главный блогер белорусского спорта. Андрей использует стойку для штанги для установки телефона, на который ведется съемка видео. Зимой у него появился первый штатив, а весной — экшн-камера.

В канун 30-летнего юбилея Арямнов показал tut.by, как записывает и монтирует ролики для YouTube, а также рассказал о последнем вождении за рулем в нетрезвом виде, танцах с цыганами и мечте о втором золоте Олимпиады.

«Одним из мотивов завести блог был тот факт, что вокруг моего имени много дезинформации»

Десять месяцев назад Андрей Арямнов завел собственный канал на YouTube. Предыстория такова. Андрей купил супруге Ольге телефон от китайского производителя. Оле смартфон не понравился.

— Слава богу, что не понравился, — отмечает Арямнов. Он оставил гаджет себе и вскоре понял, что мощная встроенная камера и возможности глобальной сети помогут бороться со скукой. Дело в том, что вот уже два года Андрею нельзя покидать пределы родного Борисова. «Если бы не канал, я бы сошел с ума. Здесь нечем заняться», — рассказал в одном из видео тяжелоатлет.

— Сегодня понимаю, что день, когда появился смартфон, — очень важный в моей жизни, — развивает мысль Андрей. — Я стал блогером. Это то, чего мне раньше не хватало. Жалею, что не начал вести блог раньше — в 2006 году, например. Одним из мотивов был тот факт, что вокруг моего имени много дезинформации. СМИ — прожорливый зверь, который жрет все подряд и выплевывает тот продукт, который сам пожелает. Захочет сделать Арямнова хорошим или плохим — сделает.

— А чего хочет сам Арямнов?

— Сам Арямнов хочет выиграть вторую Олимпиаду. И изменить мнение о себе, чего бы мне это ни стоило. Хочу оставить после себя — настоящего себя. Ведь только со временем можно будет понять, кто такой Арямнов.

Арямнов ставит перед собой амбициозные задачи. Если говорить о доверии, то он подрывает его с завидной частотой. С одной стороны, говорит, что он уже не тот 20-летний малец, которого ловили пьяным за рулем в 2008 году, повторно — в 2009-м, в третий раз - в 2010. После этого Андрея лишили прав на пять лет. Меж тем за провинность, совершенную два года назад, он все еще несет наказание. Через 11 дней тяжелоатлет впервые с тех пор сможет выехать из Борисова.

— Я не был пьяным — выпившим, — оправдывает себя Арямнов. — Это случилось 2 февраля 2016 года. Выпил, кажется, 750 мл пива. Думаю, кто-то позвонил в милицию и сдал меня. Не могли просто так знать, что я сяду за руль. Мне всего лишь нужно было перегнать машину из одного двора в другой. Планировал заплатить штраф за езду на автомобиле в нетрезвом виде. Но никак не ожидал, что закон довели до такого уровня, что на этот раз меня лишат автомобиля. Я считаю это абсолютно нечестным, ведь, как и многие другие, узнал только потом, что если уголовное и какое-то другое дело не закрыто, то считается, что ты попался повторно.

— Что вы потеряли?

— Хорошую машину — Audi A4 2014 года выпуска. Конечно, люди имеют право говорить: «А если бы ты сбил кого-то?». Я был профессиональным водителем. Не попадал в аварии, всегда пропускал людей на пешеходном переходе… Сейчас уже не езжу и не хочу. Понял, что я достаточно неуправляемый человек даже самим собой и что если исключу вождение из своей жизни, то будет легче. Больше не люблю ездить в машине спереди — нравится быть сзади. Так мне даже пристегиваться не надо! Могу ехать на автобусе, маршрутке, попутке или такси.

— Скидку олимпийскому чемпиону в Борисове делают?

— Постоянно. Я люблю общение с народом. В то же время могу использовать трюки, которые обычному человеку невозможно понять.

По конфискованной машине Андрей слезы не лил, а вот за просмотром видеофрагментов своего участия в Олимпийских играх 2008 года удержаться и не заплакать не получается.

— Оттого стараюсь не смотреть. Мне нужно выиграть еще одну Олимпиаду. Нет, никакой неудовлетворенности последними годами не чувствую. Мне нравится получать разный опыт. Чем опытнее я стану, тем легче мне будет, когда я буду взрослым человеком. Все у меня еще впереди.

17 апреля Арямнову исполнится 30 лет. Он воспитывает 6-летнюю дочь Дарью.

«Обязательно покажу в своем блоге застолье какое-нибудь»

Готовясь к съемке очередного выпуска блога в зале борисовского СДЮШОР, Арямнов достал из полиэтиленового пакета штатив и новехонькую экшн-камеру. Ее Андрею купил один из подписчиков, пожелавший видеть на канале тяжелоатлета видео лучшего качества.

— Экшн-камера — хороший выбор. Кто посоветовал? — Слежу за топовыми блогерами. У многих из них именно такая, поэтому ломать голову не пришлось.

— Вы проверяете, завален ли горизонт?

— Все на глаз! Я на глаз штангу поднимаю. Записываю все с первого раза. Так реалистичнее и живее получается. Люди понимают это. Иногда что-то и матом скажешь, ведь тяжелая атлетика — эмоциональный вид спорта.

Мобильный телефон Андрей поместил в самодельное приспособление и насадил конструкцию в сборе на стойку для штанги, предварительно нарастив толщину посадочного места за счет пластыря.

— Пока у меня не было штатива, просил людей снимать меня, — вспоминает штангист. — Кого угодно! Ребят, которые тренировались рядом. Бывало, просил уборщиц. Дурил им голову. Они сначала стеснялись, но все шло нормально. Наконец, задумался, как справляться самому. Первым моим штативом была самоделка. Взял деталь от сломанного китайского тренажера, так хорошо подходившую для того, чтобы просунуть в нее телефон. Спустя примерно 20 выпусков заказал из Китая нормальный штатив. Он шел в Беларусь 45 дней, а то и больше. Пользуюсь им с зимы.

Монтаж видеороликов на канале тоже авторский. Андрей проводит его в несколько кликов с помощью приложения на мобильнике.

— На ленту для склейки здесь можно положить все отснятые ролики, подрезать их, наложить фоном музыку, добавить титр и заставку, которую мне сделал один из учеников. Хочу изменить заставку, потому что длинная, — напрягает.

Блог позволил Арямнову сформировать клиентскую базу, а предлагает он трехмесячный курс удаленного обучения тяжелой атлетике. Одновременно Андрей работает с десятью учениками, не более.

— Ежедневно общаемся с ними по WhatsApp после тренировок, обмениваемся с подопечными видео попыток. На каждого из них у меня есть записи в тетради, веду полностью тренировочный процесс. В свою очередь получаю от ребят благодарность. Думаю, что с лихвой отрабатываю те деньги, которые они мне присылают.

— В блоге вы говорите, что ждете от одного человека вознаграждение в размере 100 долларов в месяц. Сколько же вам приносят частные уроки? Тысячу долларов?

— Пока не очень.

— Хорошо, пятьсот долларов? Триста?

— Немного. Может, мне стыдно, поэтому и не говорю. Разные люди попадаются. Многие делают вид, что тренируются, или, что еще хуже, обманывают. Я человек доверчивый. Если мне кто-то говорит, что у него нет денюшек и что он потом со мной рассчитается, то нет проблем. Бывает, что чуть позже такой напишет эсэмэску: «Иди ты в задницу!» — «Спасибо тебе большое». Дело тут точно не в качестве моих тренировок. Все, кто со мной работает, плюсуют.

— Так на что же вы живете, не имея ставки Минспорта? По-прежнему сдаете квартиру в Минске?

— Нет, зачем? Там налоги надо платить. Хотя в свое время сдавал квартиру за 350 долларов… Я получаю 250 рублей в борисовской СДЮШОР.

— Хватает на семью?

— Конечно! У нас как в том анекдоте. Встречаются американский, российский президенты и Лукашенко. Знаете продолжение?

— Про то, кто будет грести?

— Нет, расскажу, так уж и быть. Короче, зашел разговор, кто сколько получает и какие у кого налоги. Американский президент такой: «У меня в стране люди получают в среднем пять тысяч долларов, две тысячи уходит на всю эту ерунду, и на три тысячи люди нормально живут». Российский президент: «У меня получают тысячу долларов, пятьсот у них уходит на налоги и кредиты. На оставшиеся деньги живут». Лукашенко: «У меня получают триста долларов, а налоги — четыреста. Где они берут сто долларов — непонятно!» Примерно так.

— У вас двойная бухгалтерия?

— Нет, я налоги плачу, но говорить об этом не хочу.

На YouTube-канале Арямнова восемь десятков роликов. Обычно они про тренировки Андрея либо являются видеоуроками. Иногда он отвечает на вопросы подписчиков, коих у канала уже более 2,8 тыс. Самое популярное видео — о том, как избавиться от грыжи, — собрало более 14 тыс. просмотров.

— Обязательно покажу в своем блоге застолье какое-нибудь, — анонсирует чемпион. — Покажу, как танцую с цыганами. Люблю их перетанцевать — и все тут! Или возьму и погадаю цыганке. Некоторые люди не понимают меня. Думают, что я сумасшедший! Насколько серьезная и жесткая у меня подготовка, настолько нужно выплескивать энергию. Ведь чтобы хотеть заниматься тяжелой атлетикой, нужно, чтобы все вокруг надоело.

Покажу походы на рыбалку, на шашлыки. Люди интересуются, как я питаюсь. Все, что умеет готовить супруга, — это я ее научил. Кстати, обедаю сейчас в школе! Обходится такой обед в три рубля — максимум… Не хочу, чтобы кто-то рассказывал обо мне. Сам все расскажу. Готов делиться тем, что происходит в личной жизни.

— А сейчас в блоге делаете акцент на спорт, потому что…

— …потому что у меня домашний арест и я ничего такого не могу делать.

— Как вы отметите снятие запрета на выезд из Борисова?

— Скорее всего, соберу друзей и родственников и обязательно отмечу это дело. Думаю, алкоголь будет присутствовать все равно, ведь если я не пью, то не все…

— Не хотите портить праздник другим, верно?

— Да. Это точно. Я сейчас очень серьезно настроен и вообще не употребляю алкоголь. Метод лечения тазобедренного сустава и коленей медпрепаратами, который выбрал, не допускает алкоголь даже в малых количествах.

— Пиво вы тут выносите за скобки?

— Нет, его тоже мне пока нельзя.

«Возможно, у меня и не брали бы пробу на допинг, но дело в том, что я очень сильный»

Главный тренер мужской национальной команды по тяжелой атлетике Виктор Шершуков неделю назад заявил, что заинтересован в возвращении Андрея Арямнова в разряд спортсменов-профессионалов. Видимо, Шершукова впечатлила победа олимпийского чемпиона на первенстве Минской области.

— Принес очки региону, — замечает штангист. — Думаю, что руководство области уже давным-давно должно было меня заметить. Я-то показываю, что живой, а у меня такое чувство, что там — все вымерли, как динозавры. Чем они там занимаются? У них будущий двукратный олимпийский чемпион ожил, а они… Несерьезно!

В блоге Андрей выразился еще жестче: «Мне обещали зарплату в апреле. Но руководство нашей страны или не верит в меня, или оно настолько глупое… Короче, я не говорю ничего! Хоть я уже и сказал».

— Не думаете, что сболтнули лишнего? Могли же вырезать этот фрагмент.

— Если бы не хотел, не сказал бы. Всегда буду «кусать» людей, если они должны мне или заслуживают этого.

Интересно, что весной 2016 года Арямнов объявлял о завершении карьеры. Вернулся, как только залечил болячки.

— Это чудо?

— Сто процентов. Я имел наглость лечить травму, которую никто у нас до этого не лечил. Знал, что кости и ткани обновятся. Нужно было набраться терпения и лишь немного тренироваться, чтобы гонять кровь. Делал это на всякий пожарный, а потом однажды надел штангетки, чтобы показать одному человеку, как взять вес, и понял, что у меня перестала болеть нога. Мелкими шажками пришел к тому, что набрал форму. Две грыжи вылечил с помощью упражнения типа мостик. Мне его когда-то показал врач-травматолог Валерий Белан.

Возвращение Арямнова к усиленному тренировочному процессу совпало с моментом, когда он завел блог. Во время подготовки этого материала Андрей работал над толчком и паралелльно писал видео.

— Как говорит мой несуществующий тренер, тренер в моей голове, если не можешь размяться, ставь больше. Так-то тренера у меня нет. Оно, может быть, и к лучшему. Ни от кого не зависишь.

— А в сборной можно получать зарплату и за себя, и за тренера, когда ситуация, как у вас?

— Некоторые ребята так и делали. Записывали тренером жену или брата. В таком случае все деньги идут в семью.

В завершение занятия Андрей хотел пойти на попытку с весом 220 кг, но отказался от задумки, остановившись на 210 кг, из-за дискомфорта в области пресса. Андрей весит 113 кг и пока далек от того, чтобы войти в категорию до 105 кг.

— Планирую заехать в сборную с весом 109 кг. Для этого нужно убрать жир, а жира у меня много. Смотрите, какой «пельмень» висит (хлопает себя по животу)!

Менее чем через 20 дней Андрею предстоит сдать допинг-контроль, результаты которого позволят тренерскому штабы нацкоманды не сомневаться насчет чистоты чемпиона.

— Возможно, у меня и не брали бы пробу на допинг, но дело в том, что я очень сильный!

— А, может, тренеры страхуются? Вас ведь лишили золота чемпионата Европы 2010 года из-за того, что в организме нашли следы марихуаны.

— Ну, возможно…

Появление экшн-камеры заставило Арямнова задуматься о монтаже роликов на десктопе. Он просил посоветовать программу, «чтобы я там мог сделать волшебство», и обещал по видеоурокам на YouTube постичь технологию. Что ж, ждем от Андрея прорыва в качестве видео, конечно, зажигательных танцев с цыганами, но, что еще лучше, удачных попыток на чемпионатах мира и Европы и веселых видеозарисовок со стартов.