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Россия и Сирия не пустили экспертов по химоружию в Думу

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  • 16.04.2018, 16:15
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Эксперты прибыли в Сирию на выходных, чтобы выяснить, использовалось ли в Думе химоружие.

Россия и Сирия не допустили инспекторов Организации по запрещению химического оружия в город Дума. Об этом заявила делегация Великобритании при ОЗХО на специальном заседании организации 16 апреля, сообщает "Радио Свобода".

Эксперты прибыли в Сирию на выходных, чтобы выяснить, использовалось ли в Думе химоружие.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля.

Всемирная организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки стали 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые шлемы", в Думе погибли 100 человек.

Западные страны обвиняют в химатаке сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств применения химического оружия.


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