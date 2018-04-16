Уникальный клад тысячелетней давности найден в Германии 16.04.2018, 17:00

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Немецкий школьник случайно наткнулся на серебряные монеты на острове Рюген.

На балтийском острове Рюген археологи нашли в минувшие выходные уникальный клад: браслеты и ожерелья, пряжки и кольца, множество жемчужин, около 600 серебряных монет, пишет «Немецкая волна». Многие из них относятся к эпохе царствования легендарного датского короля Харальда I Синезубого, что позволило определить возраст артефактов: они относятся ко второй половине Х века.

"Это самый крупный клад той эпохи, обнаруженный в южной части Балтийского моря, и значение его огромно", - подчеркивает археолог Михаэль Ширрен (Michael Schirren), который руководит раскопками.

А нашли клад активисты местного общества археологов-любителей: 13-летний школьник Лука Малашниченко (Luca Malaschnitschenko) и его взрослый напарник Рене Шён (Rene Schön).

Самой ценной из всех находок, наверное, можно считать так называемый мьёльнир - амулет, сделанный в виде молота бога Тора. В скандинавской и древнегерманской мифологии только Тор мог поднять этот тяжелый молот, удар которого вызывал молнии и гром. Как амулет мьёльнир был популярен с древнейших времен. Его, например, подкладывали под кровать молодоженам, чтобы у них было много детей.

Что касается Харальда I Синезубого (Harald Blaatand), то свое странное прозвище он, согласно одной из гипотез, получил потому, что зубы его были темного цвета. Есть и другая версия: современный перевод - "Синезубый" - неправилен, и тысячу лет назад слово "Blaatand" означало "темный меч".

Король действительно много воевал. Он несколько десятилетий правил Данией, а позже и Норвегией. При нем Дания была объединена и официально приняла христианство. Отсюда и кресты на монетах той эпохи.

Харальд I Синезубый, который был викингом, так популярен в Скандинавии, что именно его именем назвали в конце ХХ века технологию Bluetooth, обеспечивающую беспроводной обмен между разными электронными устройствами. Технология Bluetooth, пионером которой выступила фирма Ericsson, как раз и означает "синий зуб", а ее логотип - это сочетание двух скандинавских рун, фонетические значения которых соответствуют инициалам древнего короля.

Кстати говоря, это не первый ценный клад, обнаруженный в этих краях. В 1872-74 годах всего в нескольких километрах отсюда, на острове Хиддензе, нашли золотой клад, который имел самое прямое отношение к королю Харальду и даже, вероятно, принадлежал ему или кому-то из его ближайшего окружения.