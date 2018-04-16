Оршанский авиаремонтный завод «заработал» $35 миллионов долгов 4 16.04.2018, 16:47

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Большинство цехов предприятия стоят.

Гендиректор Открытого акционерного общества «Оршанский авиаремонтный завод» Павел Случак уже пятый руководитель после прихода украинского инвестора «Мотор Січ», пишет сайт orsha.eu.

Он назвал общую сумму задолженности завода в размере 35 миллионов долларов, что является очень большой суммой. Однако «Мотор Січ» пока никак не стремится расплачиваться по долгам и, более того, приостановил всю модернизацию предприятия, которая, правда, почти и не начиналась.

На заводе почти ежегодно меняются руководители, причём один из них, Владимир Троицкий, сейчас отбывает тюремное наказание, но по его делу у родственников есть вопросы, насколько обоснованно было возбуждено уголовное дело и кто виноват. Что касается Вячеслава Богуслаева и его компании, то украинские инвесторы, кажется, потеряли интерес к ОАЗ, хотя раньше вынашивали солидные планы по преобразованию предприятия в ведущее и образцовое в регионе.