Польша начинает переговоры по второму этапу закупок систем Patriot 16.04.2018, 17:30

Фото: tvn24.pl

Польская группа по переговорам уже находится в США.

Польша начинает переговоры по второму этапу программы модернизации польской армии «Висла», в рамках которой закупит у США очередные противоракетные комплексы Patriot, сообщает «Радио Польша».

Как сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, польская группа по переговорам уже находится в США:

«Я надеюсь, что на этот раз переговоры будут проще, потому что мы пришли к соглашению в первой фазе, а это, по сути, ее продолжение. Однако, я понимаю, что переговоры имеют бизнес-характер, в связи с чем мы делаем все, чтобы этот контракт был как можно более выгодным для Польши, чтобы мы купили самое современное оборудование по хорошей цене».

28 марта министр обороны Мариуш Блащак подписал договор на первый этап поставок.

По словам политика, обе программы – «Висла» и «Нарев» – обеспечивают Польше защиту против ракет малой и средней дальности. До конца апреля будет подготовлен документ, который определит расходы на покупку современного оборудования для польской армии до 2026 года.