Как белорусы готовят полезные сладости 16.04.2018, 17:36

Что о них думает диетолог.

Как быть тем, кто со всей серьезностью подходит к вопросу питания, но не может отказаться от вкусных тортов и пирожных? Сторонники правильного питания предлагают ответ — полезные сладости. Tut.by пообщался с теми, кто их готовит, и поинтересовался мнением диетолога на этот счет.

Кто в Беларуси занимается полезными сладостями

Ольге Павловой 31 год. Она бизнес-аналитик в крупной IT-компании, но сейчас в декрете. Своих домашних балует всевозможными вкусностями. Особенную страсть в семье питают к выпечке.

Ольга говорит, у нее хорошая генетика, так что она быстро пришла в форму после родов. И даже стала еще стройнее. Излишняя худоба девушку не устраивала, так что она решила набрать массу.

— Бездумно есть все подряд — это не про меня, — заявляет Ольга. — Я занимаюсь в тренажерном зале, хожу в бассейн. Моя цель — не просто набор жира, а в большей степени мышечной массы. Для этого в рационе должно быть правильное соотношение белков, жиров и углеводов. Кусочек медовика ну никак не вписывается! Печь сладкое мне по-прежнему хотелось, но есть приготовленное я не могла. Выход нашла в пп-сладостях (пп — полезное питание. — Прим.).

Здоровые сладости у белорусов сейчас в моде, так что кондитеров, как Ольга, становится все больше. Женщины в декрете хотят набрать или сбросить вес, решают свою проблему — и задумываются, как помочь другим и использовать эту возможность для дополнительного заработка. Однако есть и те, для кого производство пп-сладостей — основная работа.

Надежда Герасимович и Анна Каминская дружат с детства, активно занимаются спортом: йога, бег, тренировки в зале. Зная, что Надя вкусно готовит, Аня как-то попросила ее испечь в честь дня рождения парня торт. Выпечка всем понравилась. Для девушки это был словно знак: вот чем можно и нужно заниматься.

— Я поняла, что могу начать печь торты под заказ. Однако обычными сладостями заниматься не хотела. Сама всегда придерживалась здорового питания, а чтобы оценить то, насколько хорош твой продукт, нужно его попробовать. Решила, что буду готовить пп-десерты.

Первая пп-сладость Нади — это арахисовая паста. Приготовила по рецепту из интернета и угостила подругу Аню. «Это безумно вкусно», — сказала она тогда. Отзывы друзей тоже были положительные — вкусно, да еще и полезно.

— В тот момент я подумала: многие сейчас следят за свой фигурой и ограничивают себя в сладком, несмотря на любовь к нему. Я могу быть им полезна. Так ко мне пришла мысль — готовить под заказ именно пп-сладости. Аня меня поддержала и стала моим партнером. Появились средства, возможности, нужные люди. Мы создали страницу в instagram и начали работать.

Сейчас Аня общается с клиентами, занимается рекламой и фото продукции. Надя как экономист-финансист по образованию не только готовит, но и ведет все денежные вопросы.

В чем отличие полезных сладостей

По словам Ольги Павловой, главным отличием пп-сладостей от обычных является отсутствие в их составе пшеничной муки высшего сорта, сахара и сливочного масла. Девушка использует в своих десертах овсяную, кокосовую, соевую, рисовую, кукурузную муку и муку из овсяных отрубей. Сахар заменяет эритритом, стевией, кокосовым сахаром, сиропом агавы или топинамбура.

— Полезные свойства этих продуктов рядом не стоят с обычным сахаром и белой пшеничной мукой, — говорит Ольга. — Это быстрые углеводы, в которых нет никакой пользы. А после кусочка моего десерта не захочется есть через час, как после обычного торта.

Надежда и Анна добавляют, что пп-сладости — это еще и возможность порадовать людей, которые страдают сахарным диабетом.

У Ольги популярностью пользуются ассорти тортов — наборы из четырех разных кусочков. Топовый десерт Ани и Нади — это их знаменитая арахисовая паста.

— Ее добавляют в каши на завтрак, намазывают на хлебцы. Просто ложками едят. О ней больше всего восторженных отзывов.

Публикация от Полезные Вкусности (@sweet_yam.by) 9 Янв 2018 в 2:34 PST

Как формируется цена на полезные сладости

На фоне ажиотажа вокруг правильного питания производители натуральных продуктов завышают их стоимость. Ингредиенты, как правило, в 2−3 раза дороже обычных.

— Однако не все, что с приставкой "эко", полезно, — уверены Надя и Аня. — Большинство производителей пишут на этикетке, что продукт не несет вреда. Читаешь состав, убеждаешься в обратном.

Например, баночку арахисовой пасты Надя и Аня продают за 9 рублей. Говорят, что цена на три рубля больше той, за которую похожий продукт можно найти в супермаркете, вот только разница в составе — существенная. А цена на натуральные батончики, отмечают девушки, у них такая же, как в магазине: от двух до трех рублей за штуку.

Поначалу девушек пугали, что «дело не выгорит», будут убытки. Но бизнес приносит доход: прибыль есть, клиентов все больше.

— В среднем в месяц до 20 заказов. Бывает и больше. Может быть один заказ, но корпоративный, соответственно, прибыли больше.

Ольга тоже объясняет, что на высокую цену пп-десертов влияет стоимость ингредиентов.

— Проблема даже в сложности их поиска. Мужу однажды пришлось объехать полрайона, чтобы купить овсяную муку.

Средняя цена на пп-торт у Ольги — 25 рублей за 900-граммовое угощение. Заказов с каждым днем все больше, перед праздниками люди бронируют выпечку заранее.

То, что пп-сладости набирают популярность, подтверждает и диетолог Ольга Авчинникова.

— Хорошо, что сейчас есть такая альтернатива классическим сладостям. Однако и к их выбору нужно подходить с умом. Ведь часто в составе так называемых фитнес-десертов присутствуют все компоненты обыкновенных сладостей, а именно: сахар, фруктоза, крахмал, мука пшеничная высшего сорта и гидрогенизированные жиры (заменители какао — масла и молочного жира).

Ольга рекомендует тщательно читать этикетки. Обращать внимание на калорийность, содержание жиров, белков и углеводов: часто эти показатели соизмеримы с теми, что указывают производители классических сладостей. Хорошо, если в составе пп-десертов присутствует клетчатка или отруби; из натуральных подсластителей используется стевия, а из искусственных — сукралоза.