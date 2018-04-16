Пока «Искандеры» смеются 2 Юрий Бутусов

16.04.2018, 17:45

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Юрий Бутусов

Фото: Ростислав Гордон/Gordonua.com

Как Россия «прогадала» с Трампом.

Чуть более года назад избранию Трампа аплодировала российская Госдума, а российские СМИ воспевали победу Трампа как будто это внешнеполитический успех РФ, по команде Кремля это преподносилось как решительные перемены.

И вот уже картинка изменилась: в кремлевском телеэфире сжигают портреты президента США. Да, раньше они хихикали и клеили наклейки "Обама – чмо", "Не смешите мои "Искандеры". А с Трампом наклейки не помогают – пока "Искандеры" смеются, "Томагавки" бьют по российским союзникам и по российским наемникам.

Осталось только жечь портреты.

Юрий Бутусов, "Фейсбук"