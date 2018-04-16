Пока «Искандеры» смеются2
- Юрий Бутусов
- 16.04.2018, 17:45
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Как Россия «прогадала» с Трампом.
Чуть более года назад избранию Трампа аплодировала российская Госдума, а российские СМИ воспевали победу Трампа как будто это внешнеполитический успех РФ, по команде Кремля это преподносилось как решительные перемены.
И вот уже картинка изменилась: в кремлевском телеэфире сжигают портреты президента США. Да, раньше они хихикали и клеили наклейки "Обама – чмо", "Не смешите мои "Искандеры". А с Трампом наклейки не помогают – пока "Искандеры" смеются, "Томагавки" бьют по российским союзникам и по российским наемникам.
Осталось только жечь портреты.
Юрий Бутусов, "Фейсбук"