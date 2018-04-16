Белорусы завоевали три медали на ЧМ по спортивной акробатике 16.04.2018, 17:44

Чемпионат мира прошел в Бельгии.

Белорусские атлеты завоевали три медали на завершившемся в бельгийском Антверпене 26-м чемпионате мира по спортивной акробатике. Серебряную медаль в выступлении смешанных пар завоевали белорусы Анна Касьян и Константин Евстафеев, получившие от судей 29,330 балла, сообщает «Прессбол».

Лучше выступила лишь пара из России многоопытная Марина Чернова и Георгий Патарая — 30,640. Третье место заняли представители Бельгии. Как отмечают организаторы турнира, Марина Чернова вписала свое имя в летопись спортивной акробатики, за историю чемпионатов мира став первой трехкратной чемпионкой в соревнованиях смешанных пар.

Как сообщалось, белорусская женская команда по спортивной акробатике в составе Юлии Ивончик, Вероники Набокиной и Карины Сандович завоевала серебряную медаль. Еще одна награда, бронзовая, у сборной Беларуси в командном турнире, где учитывались результаты финалов женских групп, мужских и смешанных пар. На чемпионате мира по спортивной акробатике в Антверпене приняли участие 170 спортсменов из 19 стран.