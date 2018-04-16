В Египте раскопали колосс фараона Псамметиха I 2 16.04.2018, 17:59

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Фото: ЕРА

Изначально археологи считали, что это статуя другого фараона.

Археологи обнаружили более 4.5 тысяч фрагментов колосса фараона Псамметиха I во время раскопок древнего города Гелиополиса. Первые части гигантской статуи были найдены еще в прошлом году, однако, только сейчас ученые смогли определить размер и форму колосса, пишет журнал «Дилетант».

По словам археологов, высота статуи составляла девять метров. Фараон стоял, вытянув вперед левую руку. На пьедестале было высечено его имя, а также изображение, на котором Псамметих I стоит на коленях перед богом Гелиополиса Атумом.

Изначально археологи считали, что это статуя другого фараона — Рамсеса II, так как она находилась рядом с храмом солнца, построенного именно этим правителем. Позже колосс и храм разрушили, а из его камней были построены жилые дома. Исследователи предполагают, что это произошло в период фатимидского халифата, который существовал с 909 по 1171 годы нашей эры.