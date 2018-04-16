Российский рубль лихорадит накануне новых санкций 16.04.2018, 18:23

1,507

США могут ввести новые антироссийские санкции в ближайшее время.

Российский рынок продемонстрировал зрелую реакцию на новые санкции США, колебания курса рубля не были критическими, сообщают «Ведомости» со ссылкой на первого зампреда Центробанка Ксению Юдаеву, выступавшую в понедельник на форуме национальной фондовой ассоциации «Казначейство 2018».

На прошлой неделе на российском рынке произошел всплеск волатильности из-за новых санкций США против российских компаний и роста напряженности вокруг Сирии, констатировала Юдаева. В целом реакция рынка на эти события «была адекватна ситуации», считает она.

«Волатильность на рынках активов — это рынки акций, облигаций — на валютном рынке возросла, но это не нарушило непрерывность работы рынков, не создало ситуации неконтролируемых изменений. Можно сказать, что российский рынок продемонстрировал определенную зрелость реакции, стабильность своей работы в условиях резкого изменения внешних факторов», — заключила Юдаева (цитаты по Интерфаксу).

Российский фондовый рынок обвалился, а курс рубля начал ослабевать после объявленных 6 апреля минфином США новых антироссийских санкций — инвесторы начали массово выходить из российских активов.

К 16 апреля рынок частично отыграл потери. Курс рубля с 58,17 руб. за доллар и 71,38 за евро вечером 6 апреля падал до 65,06 руб. и 80,05 руб. 11 апреля.

В понедельник при открытии биржи рубль значительно подешевел в ожидании новых санкций и после удара США и их союзников по Сирии, пишет Рейтер. Однако далее потери сократились, поскольку достигнутые долларом уровни являются привлекательными для продаж экспортной выручки под уплату налогов.

О том, что США намерены ввести дополнительные санкции против России в ответ на поддержку Москвой режима Башара Асада, в субботу в своем аккаунте в Twitter также сообщил эксперт Atlantic Council, бывший советник санкционного бюро Минфина США Брайан О'Тул.

В ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по Сирии. Основанием для удара по Сирии стала предполагаемая химическая атака, жертвами которой стали 70 человек в Думе в начале апреля.