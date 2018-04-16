Почем в Беларуси дизельные универсалы и что есть на рынке? 16.04.2018, 18:37

1,099

Универсал - лучший автомобиль для дачников.

Что можно ценить в автомобиле, если это не кроссовер, способный довезти владельца до любой дачи? Кузов универсал и дизельный двигатель, чтобы до дачи можно было довезти больше вещей максимально дешево. Изучаем свежие объявления о продаже дизельных универсалов: если верить описаниям, они едва ли не только что выехали из салона, пишет abw.by.

За $2750 выставлен на продажу Citroёn Xsara 2001 г.в. с 1,9-литровым "самым простым дизельным двигателем в линейке производителя".

Продавец уверяет, что пользуется автомобилем каждый день, каких-либо проблем тот не доставляет: кузов без гнили и ржавчины, двигатель заводится без проблем, подвеска не гремит. Владелец готов на продажу только с переоформлением, а покупателю достанется пройденный техосмотр.

Несколько дороже Opel Vectra 2000 года - продавец планирует выручить за него $3450. Автомобиль оснащен двухлитровым дизелем, заявленный пробег - 230 тыс. км.

Как водится, автомобиль не требует вложений и готов радовать нового владельца беспроблемной эксплуатацией. Не придется даже менять резину - шины практически новые.

Из предложений "посвежее" замечен Ford Mondeo 2008 г.в. Автомобиль прибыл в Беларусь из Германии в 2013 году. Продавец уверяет в реальности пробега 194 тыс. км.

"Не бита. Полностью обслужена. Перед зимой заменил ГРМ с роликами и помпой, поставил новый аккумулятор Bosch, свечи NGK, передние амортизаторы и оригинальный термостат". Бонусом новому владельцу достанутся комплект зимней резины и штатная магнитола с навигацией. Ford Mondeo с 1,8-литровым дизелем и МКПП оценен в $8990.

Вновь идем на понижение - в Барановичах продается Peugeot 307 SW 2003 г.в. с 2-литровым HDi и МКПП. Если верить продавцу, машина не успела походить по рукам в Беларуси и все 11 лет была во владении у одного человека.

Состояние "сел и поехал" - автор объявления отмечает, что расход составляет всего 4-6 л, при этом подвеска, АКБ и резина новые, а "ручник" работает. Из проблем - трещина на лобовом. За Peugeot 307 SW хотят $3950.

Заметно дороже Audi A6 почти тех же лет. В объявлении год выпуска обозначен как 2003-й, но, как это часто бывает, в тексте объявления продавец раскрывает все карты: по техпаспорту год выпуска 2002-й.

Двигатель - 2.5 TDI, коробка-"автомат". "Машина в хорошем состоянии как по кузову, так и технически. Много чего поменяно. Вложений не требует". Audi A6 оценен в $5999, на большую скидку рассчитывать не стоит, так как "торга практически нет".

Из общей массы дизельных универсалов выбивается Subaru Legacy. Во-первых, он из Швейцарии. Во-вторых, с полным приводом. В-третьих, обозначен 2008 г.в. при пробеге около 15 тыс. км.

"Отзывной новый двигатель Boxer 2.0TD. 100% не битый автомобиль. Один хозяин, сервисная книга". Subaru на фоне других универсалов заметно дороже - $12.250.

Куда более привычное для белорусов предложение - Citroёn C5 2001 года с 2-литровым HDI с МКПП. "Экономичный, красивый, комфортный. Кузов оцинкован, без ржавчины и царапин. Топливная система Bosch".

Владелец уверяет, что за автомобилем следили как следует, все ремонтные работы производились вовремя. Техосмотр пройден до февраля 2019-го. Стоимость Citroёn - $5155, реальному покупателю будет сделана скидка.

По-прежнему ходовой товар Volkswagen Passat. Модель 2007 года с МКПП, 1,9-литровым турбодизелем и пробегом 200 тыс. км оценена в $6799.

Подробности о техническом состоянии не сообщаются. Все традиционно: кузов живой, без "жуков" и сколов, состояние узлов и агрегатов вопросов вызывать не должно, ошибок нет. Торговаться владелец не намерен и может сделать скидку только на оформление.

Готов представить автомобиль для проверки на любую СТО продавец Audi A4 B7. Двигатель - 1,9-литровый турбодизель, коробка передач механическая, заявленный пробег - 274 тыс. км.

"Отличное состояние. Заменено сцепление и двухмассовый маховик. Полный ремонт подвески. По электрике проблем нет". Владелец указывает дату выпуска авто с точностью до дня - 17.11.2006. Продается Audi за $9000.

И напоследок Ford Focus 2005 г.в. с 1,5-литровым двигателем. Владелец отмечает экономичный расход топлива: трасса - 3,1 л/100 км, город - 3,9, смешанный режим - 3,4.

"Отличное состояние. По ходовой и двигателю вопросов нет". Ford Focus оценен в $4850, торг возможен возле автомобиля. Продавец не готов к сомнительным схемам продажи - только полное переоформление.