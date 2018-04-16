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Что происходит в сборной Беларуси за три недели до чемпионата мира?

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  • Вадим Кнырко, «Трибуна»
  • 16.04.2018, 19:03
Фото: tut.by

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 4 по 20 мая в Дании.

Сборная Беларуси готовится к чемпионату мира с конца марта и уже провела четыре товарищеских матча против не самых слабых соперников. И знаете что? Ни за одну встречу сборную особо не поругаешь. Конечно, и финны (3:2 ОТ, 3:4 ОТ), и швейцарцы (2:3, 1:2) играли против наших не сильнейшими составами. Но это второе дело. Если смотреть исключительно на белорусов, то не все так плохо, как может показаться на первый, чисто статистический, взгляд.

У Беларуси проблемы с атакой. Но Льюис обрисовал звенья

Похоже, голы белорусам на чемпионате мира будут даваться непросто. Яркого атакующего звена в команде нет. Да что звена – ни одного яркого форварда нет. В Дании наша рабочая бригада шайбы будет вымучивать, уж не сомневайтесь. Впрочем, кое-что радует: Беларусь все же способна на результативные действия. Льюис присмотрел атакующие звенья. Две тройки, судя по всему, почти сформированы. Шарангович наверняка будет скреплять Лингле и Павловича, а в другом звене главными действующими лицами должны стать Гаврус, Степанов и Ковыршин. Но есть одно но...

Куда вставлять Плэтта?

Это пока один из самых сложных вопросов. Да, две тройки более-менее наигрываются, но приезд Плэтта (а он обещал приехать) может нарушить баланс в сочетаниях. Белорусоканадца в звене должен кто-то страховать – желательно центрфорвард. Но в сборной на этой позиции не сказать, что прям уж широкий выбор. Речь именно о тех центрах, которые могут быть полезны и спереди, и сзади. Раньше был Андрей Стась. Но об этом хоккеисте в Беларуси вынужденно забыли.

Надежда на защиту

Успешное выступление сборной Беларуси на ЧМ завязано на оборонительных действиях. И опять же: две пары защитников уже сформированы. Коробов играет с Воробьем, Лисовец – с Хенкелем. На оставшиеся позиции очень много кандидатов – и теперь уже дело за тренерами. Кроме вышеназванной четверки, в распоряжении Льюиса Знахаренко, Граборенко, Дюков и Устиненко.

Плюс много интересного рассказал в эфире «Беларусь 5» спортивный директор Федерации хоккея Беларуси Владислав Клочков. Владимир Денисов должен присоединиться к сборной через какое-то время. Да и подкрепление из-за океана ожидается. Клочков назвал фамилии всех ахаэловцев – в Минске ждут и Фальковского, и Готовца, и Евенко.

Две главные оборонительные потери – Ник Бэйлен и Николай Стасенко. Если по Бэйлену все ясно еще с осени, то вокруг Стасенко вообще непонятная ситуация. Сначала представители сборной не могли дозвониться до защитника. Потом Семен Шапиро объявил, что у Стасенко ситуация такая же, как у Стася. Клочков в репортаже «Беларусь 5» намекнул, что хоккеист мог остаться дома по наставлению врачей – в сезоне Николай был травмирован, пропустив определенный отрезок «регулярки».

Или все-таки Стасенко обиделся на прошлогодний отцеп прямо перед поездкой во Францию?

Три вратаря без конкуренции

Тренерский штаб в этом году решил вызвать в кэмп трех вратарей и отказаться от принципа конкуренции, хотя в прошлые годы порой созывали до пяти голкиперов разом. Пока все спарринги отыграла, пожалуй, самая молодая вратарская пара в истории сборной Беларуси. 24-летний Михаил Карнаухов и 22-летний Иван Кульбаков провели по матчу с финнами и швейцарцами. Небольшие ошибки проскакивали, но оба голкипера доказали, что готовы принимать на себя по несколько десятков бросков и не разваливаться.

Из национальной экстралиги позвали только чемпиона Виталия Труса, но его мы увидим в деле только в гродненском спарринге. К услугам опытных вратарей «Юности» в сборной прибегнут только в случае форс-мажора.

Льюис доверяет молодым и новичкам

27-летний Никита Ремезов забросил первую шайбу в сборной в дебютном матче. 21-летний Данил Карабань отдал ему шикарную передачу после того, как одним движением убрал с пути защитника. 20-летний Андрей Белевич выходит на ключевое вбрасывание при счете 1:2 в концовке матча и получает время в большинстве, а 20-летний Павел Воробей с 19-летним Егором Шаранговичем вообще едва ли не ключевые в пауэрплей.

Что-что, а подпускать молодых Льюис умеет.

Какие-то конкретные выводы по сборной Беларуси можно будет сделать только после заключительных домашних «товарняков». Но на данный момент панического страха за эту команду нет.

Вадим Кнырко, «Трибуна»


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