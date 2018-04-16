Минский аэропорт признали одним из самых пунктуальных в Европе 6 16.04.2018, 19:56

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Национальный аэропорт Минск в марте стал вторым в Европе по регулярности и пунктуальности полетов.

Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на пресс-служба аэропорта. Такую высокую позицию он занял в рейтинге, составленном исследовательской компанией OAG, которая является одной из наиболее известных статистических компаний в области авиаперелетов.

Аэропорт занял пятое место на международном уровне и второе место на региональном уровне (Европа) после аэропорта Саарбрюкен (Германия).

Мартовский рейтинг будет опубликован на официальном сайте компании через несколько дней. Пока можно посмотреть результаты за предпоследние месяцы. В феврале в международном рейтинге главный белорусский аэропорт занял 11 место, а в европейском — четвертое с точностью вылетов 95,0% и 0,4% отмены вылетов.

В топ-3 вошли аэропорты Колонье (95,0%), Кардиффа (97,7%) и Саарбрукена (98,0%). На последних местах рейтинга оказались киевский «Борисполь» (43,5%) и московское «Внуково» (43,2%). Завершил рейтинг аэропорт Туниса — там всего 31% вылетов в надлежащее время.