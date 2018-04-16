Россельхознадзор: Беларусь фальсифицирует статистику поставок из третьих стран 3 16.04.2018, 20:01

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Россельхознадзор выступил с новыми обвинениями в адрес Беларуси.

Россельхознадзор заявил, что наша страна фальсифицирует статистику поставок фруктов и овощей из третьих стран. По сведениям российского контрольного ведомства, анализ данных производился на основании открытых источников, в том числе статистических материалов ITC (Международная конференция по торговле и развитию ООН) — UN COMTRADE относительно получения информации о допущенных Беларусью нарушениях в системе контроля безопасности реэкспортной продукции. В результате исследования были получены данные об объеме экспорта фруктов и овощей из 132 стран в Беларусь с 2012 по 2017 годы, передает euroradio.fm.

По данным российской стороны, с момента введения в августе 2014 года "контрсанкций" в отношении ряда западных стран, в Беларусь резко возросли поставки такой продукции. Если в 2013 году суммарные поставки не превышали 606,4 миллиона долларов, то в 2014 году эти объемы достигли уже 1 миллиарда 229,6 миллиона долларов. В 2015 году закупки были уже на 1 миллиард 865,3 миллиона долларов.

В 2016 году, когда Россельхознадзор усилил контроль на границе с Беларусью, закупки снизились до 1 миллиарда 551 миллиона. При этом на пике закупок ведущими поставщиками фруктов и овощей в Беларусь оставались страны ЕС, против которых Россия и ввела "контрсанкции".

По белорусским данным, продукция завозилась в страну из 117 государств, хотя в реальности речь идет только о 48 странах, заявляют в Россельхознадзоре. Таким образом, Беларусь фальсифицировала данные и включила в статистику несуществующие поставки, а большая часть объема продукции пришла из стран ЕС нелегальными каналами.

Сейчас Россельхознадзор рассматривает возможность присутствия своих инспекторов при отгрузке отдельных видов продукции непосредственно на территории Беларуси. В таких случаях партии, прошедшие контроль, не будут проверяться на границе. Например, Россельхознадзор считает целесообразным проконтролировать отгрузку земляники, которая будет поставляться из Беларуси в Россию.