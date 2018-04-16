Что будет с ценами на сахар в Беларуси? 16.04.2018, 21:55

Власти не дадут понизить цену.

В борьбе властей с повышением цен, которая нам объясняется исключительно интересами граждан, есть несколько досадных исключений, портящих общую благостную картину защиты трудящихся от коварных бизнесменов, пытающихся снять с них последнюю рубашку, пишет «Экономическая газета».

В первую очередь здесь вспоминаются цены на крепкий алкоголь, минимальные цены на который регулируются государством и периодически (а если быть более точными – постоянно) увеличиваются. Естественно, причиной этого называется не необходимость пополнения бюджета, а борьба за здоровье жителей Беларуси. Алкоголизация населения, несомненно, вещь опасная и бороться с ней нужно всеми доступными средствами.

Но вот с установлением минимальной цены на сахар такой номер не проходит. Его переизбыток в соседних странах привел к тому, что поток дешевой российской «белой смерти» на какое-то время просто захлестнул прилавки наших магазинов. Но жители Беларуси, за исключением наиболее шустрых, и порадоваться этому факту толком не успели, как появилось постановление МАРТ от 04.12.2017 № 60 «Об установлении предельных минимальных цен на сахар белый кристаллический» (далее – постановление № 60), вступившее в силу с 17 января 2018 г., которым была определена нижняя «планка» розничной цены сахара белого кристаллического (с НДС) – 1,5 BYN. При этом срок действия этого документа в соответствии с правилами, установленными в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), был ограничен 90 днями.

Три месяца пролетели незаметно, и, конечно, ситуация с сахаром на мировых рынках за это время не «рассосалась». Поэтому для защиты интересов белорусских сахаропроизводителей, которые явно проиграли конкурентную борьбу с коллегами из сопредельных стран, к вопросу, что делать с ценами на него, пришлось возвращаться. Но на этот раз потребовалось вносить изменения сразу в два документа, регулирующих цены.

Во-первых, постановление Совмина от 17.01.2014 № 35 «Об утверждении перечней социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государственными органами, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» дополнено п. 11, согласно которому МАРТ получил право продлевать срок государственного ценового регулирования на товары, включенные в перечень социально значимых товаров, цены на которые оно регулирует не более 90 дней в течение одного года, при наличии согласования Евразийской экономической комиссии.

Во-вторых, изменение внесено и в само постановление № 60: предельные минимальные цены на сахар белый кристаллический (розничная – в размере все тех же полутора рублей) теперь действуют не 90, а 180 дней, т.е. до 16 июля 2018 г.