Уличный музыкант из Минска сыграл для гродненцев большой концерт
- 16.04.2018, 22:13
Артист три часа пел на разных языках и собрал много слушателей.
Вечером 15 апреля минский уличный музыкант Максим Соколов устроил на Советской площади в Гродно самый настоящий концерт. Артист три часа пел на разных языках и собрал много слушателей, передает hrodna.life.
Минчанин Максим вчера на Советской площади устроил для гродненцев самый настоящий концерт. Уличный музыкант на протяжении трёх часов пел на разных языках и собрал большое количество человек. #гродно #беларусь #grodno #grodnolive #grodnonow #grodnotut #hrodna #hrodnalife #belarus #belarusnow #minsk #music #streetmusic
Максим рассказал, что приехал в Гродно на вечер и решил выступить перед горожанами. Выбрал он не традиционную для музыкантов улицу Советскую, но соседнюю центральную площадь.