Уличный музыкант из Минска сыграл для гродненцев большой концерт 16.04.2018, 22:13

Максим Соколов

Фото: hrodnalife

Артист три часа пел на разных языках и собрал много слушателей.

Вечером 15 апреля минский уличный музыкант Максим Соколов устроил на Советской площади в Гродно самый настоящий концерт. Артист три часа пел на разных языках и собрал много слушателей, передает hrodna.life.

Максим рассказал, что приехал в Гродно на вечер и решил выступить перед горожанами. Выбрал он не традиционную для музыкантов улицу Советскую, но соседнюю центральную площадь.