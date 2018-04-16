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Уличный музыкант из Минска сыграл для гродненцев большой концерт

  • 16.04.2018, 22:13
Максим Соколов
Фото: hrodnalife

Артист три часа пел на разных языках и собрал много слушателей.

Вечером 15 апреля минский уличный музыкант Максим Соколов устроил на Советской площади в Гродно самый настоящий концерт. Артист три часа пел на разных языках и собрал много слушателей, передает hrodna.life.

Максим рассказал, что приехал в Гродно на вечер и решил выступить перед горожанами. Выбрал он не традиционную для музыкантов улицу Советскую, но соседнюю центральную площадь.


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