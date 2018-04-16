Букмекеры назвали главного фаворита на победу в Лиге чемпионов 16.04.2018, 22:32

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Букмекеры оценили шансы «Реала», «Баварии», «Ливерпуля» и «Ромы» на победу в турнире.

Букмекерская контора Winline обновила коэффициенты на победителя главного европейского клубного турнира, передает «Трибуна».

Коэффициент на победу мадридского «Реала» в Лиге чемпионов равен 2.90. На втором месте находится «Бавария», соперник «сливочных» в полуфинале – 3.15.

Вероятность триумфа «Ливерпуля» примерно такая же, и составляет 3.20. Наименьшие шансы на титул у «Ромы» – 9.25.