В работе мессенджера Viber произошел сбой

В работе мессенджера Viber произошел сбой2
- 17.04.2018, 7:52
- 1,516
Жалобы поступают от пользователей из Беларуси, Украины, России и Польши.
В некоторых странах произошел сбой в работе мессенджера Viber. Проблемы возникли вечером в понедельник.
Большая часть пользователей жалуется на отсутствие соединения, некоторые не могут отправлять сообщения, а у кого-то в мессенджере не отображается статус.
Жалобы поступают от пользователей из Беларуси, Украины, России и Польши. Инженеры компании уже работают над решением вопроса, чтобы максимально оперативно предоставить доступ к сервису.