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В работе мессенджера Viber произошел сбой

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  • 17.04.2018, 7:52
  • 1,516

Жалобы поступают от пользователей из Беларуси, Украины, России и Польши.

В некоторых странах произошел сбой в работе мессенджера Viber. Проблемы возникли вечером в понедельник.

Большая часть пользователей жалуется на отсутствие соединения, некоторые не могут отправлять сообщения, а у кого-то в мессенджере не отображается статус.

Жалобы поступают от пользователей из Беларуси, Украины, России и Польши. Инженеры компании уже работают над решением вопроса, чтобы максимально оперативно предоставить доступ к сервису.


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