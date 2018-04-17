В работе мессенджера Viber произошел сбой 2 17.04.2018, 7:52

1,516

Жалобы поступают от пользователей из Беларуси, Украины, России и Польши.

В некоторых странах произошел сбой в работе мессенджера Viber. Проблемы возникли вечером в понедельник.

Большая часть пользователей жалуется на отсутствие соединения, некоторые не могут отправлять сообщения, а у кого-то в мессенджере не отображается статус.

Жалобы поступают от пользователей из Беларуси, Украины, России и Польши. Инженеры компании уже работают над решением вопроса, чтобы максимально оперативно предоставить доступ к сервису.