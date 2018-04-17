В столицу Армении ввели танки 9 17.04.2018, 8:57

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Центральный проспект Еревана перекрыт колючей проволокой.

Полиция Армении привезла на проспект Баграмяна в Ереване танки и прибавила ряд колючей проволоки, сообщает armtimes.com.

На данный момент проспект Баграмян со стороны протестантов полностью закрыт, на перекрестке Баграмян-Демирчян – особо усиленный контроль, проведены два слоя колючей проволоки, между ними – какие-то черные предметы: по мнению граждан, это могут быть взрывчатки.

Отметим также, что проспект Баграмяна заполонен полицейской боевой техникой – водометная машина, на обозримом участке – не менее 2-х полицейских танков, 5-6 десятков автобусов, полных сил полицейских войск.

Фото: Нарек Киракосян

На территории протянута дополнительная колючая проволока. Заметим, что сотрудники НС и Баграмяна-26 не могут добраться до места работы и, по словам полицейских, неясно, как им это удастся.

Напомним, что в Армении проходят массовые народные протесты против изменений в Конституцию и утверждения экс-президента Сержа Саргасяна на посту премьер-министра страны.

На сегодня лидеры протестующих призвали граждан страны к расширению акций неповиновения и национальной забастовке.