Экономист: Первые счета для «тунеядцев» будут шокирующими 17.04.2018, 9:23

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Фото: tut.by

Реализация декрета №1 вызовет волну протеста у белорусов.

Гомельский эксперт учреждения «Стратегическая мысль» Алексей Харкевич сомневается в том, что декрет №1 заработает, сообщает «Радыё Рацыя».

По словам экономиста, на данный момент невозможно подсчитать, сколько на самом деле в процентном соотношении населения платит за услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Соответственно, по мнению Алексея Харкевича, попытки взыскания с так называемых «тунеядцев» полной цены за ЖКХ вызовет возмущение общества:

- Я даже спрогнозирую, как это может быть. Первые счета, которые будут выставлены «тунеядцам», они будут просто шокирующими. Более того, они будут не только шокирующими по суммам, а, скорее всего коснутся не только самих безработных, но еще и их родных, которые с ними проживают. Это снова вызовет волну протеста со стороны населения, будет высказано множество предложений, как решить этот вопрос. Государство сделает шаг назад.

Напомним, что с 1-го января 2019 года граждане, которых специальные комиссии отнесут к числу лиц, не участвующих в финансировании государственных расходов, будут обязаны платить полную цену за некоторые услуги. Список услуг вскоре будет уточнен дополнительным нормативным актом. Предполагается, что так называемые «тунеядцы» будут платить 100% от реальной цены за «коммуналку».