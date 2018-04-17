Видеофакт: В ЮАР слон устроил сеанс йоги посреди автотрассы 17.04.2018, 9:32

Животное решило размять мышцы перед восхождением на гору.

В ЮАР фотографам вдалось заснять, как слон устроил зарядку перед крутым подъемом.

Слон просто посреди трассы решил размять мышцы. Движение транспорта остановилось, пока животное ритмично вытягивала задние ноги, говорится в ТСН.Ночь.

Заснять такую спонтанную физкультуру повезло фотографам дикой природы, которые приехали в Национальный парк на съемку.

А животное на самом деле готовило себя к крутому подъему. Сделав несколько упражнений великан освободил дорогу и все продолжили прокладывать свой путь.