Белорус в Испании: Официант вместе с «чаевыми» зарабатывает €3000 7 17.04.2018, 9:48

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Как ИП из Пинска уехал в Испанию, чтобы разбогатеть.

Вадиму не нравится слово «свалить». «Мы не сваливали. У меня жена родом из Казахстана. Вот оттуда ее семья когда-то реально свалила. Люди квартиры побросали — и перебрались в Беларусь. А мы спустя много лет просто аккуратненько поменяли место жизни». У них не было каких-то гиперпроблем в столице Полесья. Конечно, понимали, что жить в Беларуси надо уметь, что это достаточно непростой процесс. Тем более вели бизнес. Это добавляло приличное количество головняков. Но не жаловались. Дело приносило доход.

Вадим всю жизнь фотографировал. Его супруга Кристина продавала женские вещи. После попыток зацепиться в Минске (бизнес съела сумасшедшая аренда) семья приобрела магазин на центральном рынке Пинска. Выживали по-разному. Последние годы — было очень сложно, пишет onliner.by.

Варшава, лоукост

Пять лет подряд жена пилила Вадима по поводу зимовки в теплой стране. О переезде тогда еще никто не говорил. В итоге полешук впервые побывал в Испании в декабре. Друг решал какие-то вопросы с недвижимостью. Товарища взял за компанию. Вадим признается, что предложение не казалось особо манящим. Просто из Варшавы в Аликанте летели лоукостом — не пришлось много тратиться.

— Супруга меня отпустила. Все в итоге понравилось. Настолько, что, когда прилетел, сказал: «Жена, погнали вместе». Все у нас в Пинске проблемные и уставшие из-за работы. Думаю, в Минске примерно то же самое. Скучные, что ли. А приехал — со мной все здороваются, все улыбаются. Плюс море.

Стали собираться.

Ребятам сильно повезло. Купленный на пике торговли магазин пусть и продали в три раза дешевле, обошлись без особых потерь.

— Тогда уже кризис пошел. В нем мало хорошего. Приятно работать, когда у людей есть деньги. Тогда они улыбчивые, довольные. Когда нет, покупатели заходят в магазин с хмурыми лицами. Это все время напряг.

Кризис, дроны

В Испании уже плюс-минус год. Четкого плана по заработку изначально не было.

— Если ты научился зарабатывать в РБ, то можешь делать это везде. Испанцы часто говорят, будто у них кризис в стране. Мол, сложно найти работу. Я отвечаю: «Мы из Беларуси, мы проходили кризис, даже не один, нам любое дело дается легче, даже легче, чем россиянам».

Кристина добавляет, что белорусское законодательство приучило жить, учитывая его.

— За всю карьеру ИП ни разу не ушла от налогов. Денег нет — значит, надо взять в долг и закрыть эти расходы. Мы с мужем натренировались жить по порядку. Надо — значит, надо, потому что проблем не нужно.

Испанский фоторынок оказался не сложнее белорусского.

— Он кое-где даже поменьше, — замечает Вадим. — Ну и на первых порах никто не отменяет демпинг. Правда, я довольно быстро перестал этим баловаться. Познакомились с парнем из Литвы. Я умею продавать услугу. Литовец — оказывать ее на высшем уровне. Решили на пару полетать на дронах и поплавать на подводных камерах. Тут же побережье. Красоты, богатство.

Спустя время решили с литовцем продавать себя дорого. Благо на побережье много богатых людей.

Расходники, король

Стандартная сессия в Торревьехе, где живут Вадим и Кристина с двумя своими детьми, стоила 50 евро. Белорус поставил 150.

— Съемок недвижимости дронами здесь раньше не было. Мы стали брать за них по 500 евро.

Съемок не было, потому что дронам не разрешалось летать над городом. В принципе, не разрешается до сих пор.

— Я могу сдать на права. Их три вида в зависимости от дальности и высоты полета. В Нью-Йорке это стоит 1 евро. Здесь — 1500, 1200 и 1000. Но летать над городом все равно нельзя. Если у меня есть права и меня ловят — сумасшедший штраф. Если у меня нет прав и меня ловят — штраф терпимый. В районе 1000 евро.

Дроны — основной расходник белорусско-литовского бизнеса.

— Мы их часто бьем и топим. Вот за год три угробили. Стоят в среднем 1000—1800 евро.

Сколько нужно в месяц для поддержания бизнеса в Испании?

— Система налогов в Испании очень жесткая. Здесь платится 21 процент НДС независимо от вида деятельности. От любой покупки 21 процент — деньги идут королю. Ну и дополнительный налог 20 процентов. 41 процент от выручки надо отдать. Потому ты автоматически повышаешь стоимость услуги на 21 процент. Чтобы НДС отбить. Это нормальная практика для Испании.

Маньяна, картошка

Торревьехе — городок в 45 км от Аликанте. Говорят, русская столица Испании. Это и хорошо, и плохо.

Жизнь на побережье требует затрат. Основные растраты — аренда жилья. Двухспальная квартира в 200 метрах от моря (трехкомнатная по-нашему). Парковочное место под домом включено в стоимость. Выходит в среднем 350—400 евро. «Коммуналка» — еще сто евро сверху.

— Это в холодные месяцы. Мы же кондиционерами отапливаемся. Здесь нет системы центрального отопления. В летние месяцы платим в два раза меньше. Но свет и вода тут в разы дороже, чем в РБ. На продукты уходит порядка $500. Мясо — такая же цена. Курица — 2,3 евро кг. Говядина — 5—6 евро. Фрукты — значительно дешевле. 5 кг апельсинов можно купить за 1—2 евро. Клубника по евро за кг. Картошка — 3 кг за 1 евро. Мне кажется, у нас дешевле.

За домашний интернет Вадим платит 20 евро.

— Мое мнение — интернет здесь на порядок хуже, чем в РБ. Мобильная связь дешевле. 3 гига интернета и анлим на все звонки внутри сети — 10 евро. Правда, мне чуть ли не год обещают провести оптоволокно. Вроде скорость будет лучше. Но когда это «вроде» наступит, неясно. Эта испанская маньяна меня доконает.

Мурсия, сиеста

«Маньяна» значит «завтра».

— Если они тебе говорят, что завтра, 110 процентов, что завтра ничего не будет. Но в процессе начинаешь привыкать и понимать, почему они такие улыбчивые. Испанцы ж не тратят столько сил и эмоций на работу. Меньше напрягаются. У них сиеста с двух до пяти. Страна замирает. Работают только большие сетевые магазины.

Правда, понять испанцев до конца Вадиму все равно не удается.

— Искал машину. Нашел подходящий вариант в Мурсии. Договорились с хозяином. Я приехал. Набираю.

— Слушай, ко мне брат приехал. Не виделись давно. Вот сидим, вино пьем.

— Блин.

— Приезжай в субботу.

— Но мы же договаривались.

— Понимаю, но мы вино пьем.

— Погоди, ну ты же хочешь продать машину.

— Э, не — это не я хочу продать машину. Это ты хочешь купить машину.

Вадим был в шоке. Второй человек, с которым договаривался, просто не взял трубку. Получилось, за день проехал 200 км впустую. В итоге купил машину у знакомого риелтора из Англии.

— Как-то взял прокатную машину и собрал «паровоз» из трех авто. У меня мелкая царапина. У других бамперы — передний и задний. Выходят испанцы: «Че с машиной?» — «Нормально все». — «Ну, тогда расходимся». Вот это мелкое ДТП в Испании. Никто не орал, никто не звал полицию. У меня сейчас Ford Focus. Жрет в два раза меньше, чем кроссовер, на котором по РБ гонял, но бензин стоит в два раза больше. Так что то на то выходит. 95-й здесь стоит 1,2 евро.

ИП, «однушка»

Испанцы говорят: «Приезжай, без проблем, но рабочие места мы тебе не отдадим. Придумывай бизнес, плати налоги».

— ИП регистрируют просто. Нанимаешь юриста — спустя неделю, если находишься в стране законно, можешь начинать трудовую деятельность. Юрист возьмет от 100 до 300 евро.

Белорус в итоге занялся недвижимостью.

— Эта тема весьма перспективная. Очень прибыльная. В последний год я снимал много домов и в итоге ими занялся. Честно сказать, давно хотел бросить съемки. Хотя, когда приехал в Испанию, первым делом сказал: «Я здесь в жизни не буду заниматься недвижимостью». Риеэлторских фирм тут как исполкомов в РБ. Если скажу, что в нашем городе их тысяча, то, наверное, не преувеличу.

Правда, постепенно полешук понял, что происходит.

— Развитие фирм по белорусским меркам — 2000 год. Прям вообще нет. Они могут только сфоткать что-то, распечатать кадр на принтере, повесить на стену офиса и ждать клиента. На этом маркетинг заканчивается. В 95 процентах случаев. Работаешь с такими конторами и понимаешь: развития у людей нет, а заработок очень большой.

Подумал, что надо попробовать.

— Все почему-то думают, что можно продать «однушку» в Камгорке и купить особняк с видом на море в Испании. Это неправда. Это легенда. Откуда она взялась, не знаю. Трехкомнатная квартира в спальнике здесь стоит 50 тысяч евро. Знакомые когда узнают, удивляются: «А мы думали, этого хватит на трехсотметровый особняк». Не хватит. Цены на недвижимость примерно минские. Но 60 процентов необходимых на покупку квартиры готов дать банк под 3 процента годовых. Испанцы говорят, что это много. Правда, много они в жизни своей не видели.

Море, детский сад

В испанской жизни у белоруса провалился только один план — перевезти родителей на море.

— У меня мама ни разу в жизни его не видела. Взрослый человек. Много лет проработала воспитателем в детском саду, а моря никогда не видела. Я все пытался ее вытянуть, но она смотрела за бабушкой. Не было возможности. Но потом бабушка умерла. Позвал маму в гости. Она ни разу самолетом не летала. Я их с папой встретил. Думал, людям понравится: море, фрукты, солнце постоянное. И всячески стимулировал. Показывал красивые места, везде возил. Но через три недели родители резко захотели домой. Все им было чужое. Все не так.

Сын уступил и купил обратный билет.

— Сам очень люблю возвращаться в РБ, но, честно, расстроился. Понимаю, научиться жить в чужой стране — работа. Но здесь устраивается большое число людей, которые на родине были ниже среднего. И устраиваются хорошо. Здесь можно зарабатывать на туризме и услугах. Допустим, официант в среднем получает 700 евро. В сезон — 1000, «чай» может выходить в два раза больше… В общем, шевелиться надо везде.