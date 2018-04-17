В России снова произошел крупный пожар в торговом центре 17.04.2018, 9:59

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Горит ТЦ «Фокус» в Архангельске.

В российском городе Архангельск утром 17 апреля вспыхнул крупный пожар в торговом центре «Фокус».

Об этом сообщает apostrophe.ua со ссылкой ИА FlashNord.

Площадь возгорания составляет около 300 кв метров. Судя по снимкам с места происшествия, пылает верхний этаж здания. Крыша торгового центра охвачена огнем, а в небо поднимается крупный густой столб черного дыма.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

Также отмечается, что после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», который унес жизни 64 человек, специальная комиссия во главе с МЧС проверяла архангельский ТЦ «Фокус».