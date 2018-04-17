«Странствующие социологи»: Белорусы уважают шляхетность 3 17.04.2018, 10:12

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Как Беларусь удивила российских социологов.

Социологи из России Сергей Борисов и Юлия Юшкова-Борисова через экспертные интервью провели исследование о влиянии культуры и ментальности белорусов на современные процессы строительства государства, оформленное в книгу «Понять Беларусь. Записки странствующих социологов», пишет «Завтра твоей страны».

Авторы встретились с 44 респондентами – представителями науки, образования, литературы и искусств, медиа, религиозных конфессий из Минска, Витебска, Гродно, Полоцка, Бреста и Несвижа.

Социологи хотели разобраться, насколько правдивы стереотипы россиян о том, что Беларусь остается самой советизированной страной региона, младшей сестрой России, а также понять, как же видят и определяют себя сами белорусы. Авторы исследования пришли к выводу, что стереотипы отчасти правдивы. Но все не так просто.

— В Беларуси мы увидели оригинальную нацию со своим неповторимым лицом, характером, линией судьбы, набором системообразующих качеств и атрибутов, — отмечают авторы в своем исследовании.

Основным качеством, отличающим белорусов, они называют «памяркоўнасць».

— Это качество выработалось у белорусов исторически. Это растворение себя в жизни, в окружающей среде и одновременно это растворение окружающей действительности внутри себя. В то же время это способ давления на окружающую среду, — считает Юлия Юшкова-Борисова.

Кроме прямого значения, авторы связывают это определение с социальностью, адаптивностью, способностью белорусов беречь усилия, если нет необходимости принимать срочное решение, ожидать пока не особо комфортная ситуация изменится сама. Или же влиять на нее «мягко», без кардинальных шагов.

Социологов удивило принципиально отличное от россиян отношение белорусов к миру мертвых. Если в российской культуре мертвых боятся и стараются от них дистанцироваться, то в Беларуси исследователи увидели постоянное обращение к умершим за советом, связывание своего мнения с жизнью предков, родственников.

— Скорее всего, это объясняется постоянными потерями, которые несло каждое поколение белорусов – общение с мертвыми и объединение двух миров позволяло не чувствовать себя одинокими, — считает Юлия Юшкова-Борисова.

Социологи также выяснили, что белорусы уважают «шляхетность».

— Шляхетство, хоть и мутировавшее, не только существует — оно является одним из системообразующих социальных факторов, — отмечает Сергей Борисов.

Авторы исследования подчеркивают, что в белорусах заметно влияние различных культур: как восточных, так и западных. И белорусскость – это одна из частей, определяющих личность, а не главенствующее определение национальной принадлежности. Белорусскость словно растворена в людях и в зависимости от ситуации она выражается в большей или меньшей степени. Исследователи связывают это с привычкой лавировать между разными навязываемыми культурами и правилами, которая позволяла белорусам подстраиваться под внешние факторы, не утрачивая полностью своего «я».

При этом выделяется европейскость белорусской культуры. Культурный вектор будущего белорусов, скорее, европейский, отмечают исследователи. Белорусы, по их мнению, ждут, когда политические и интеллектуальные элиты предложат подходящее решение.

− Ждать и терпеть Беларусь умеет лучше многих, − отмечает Сергей Борисов.

Но сейчас, считает социолог, белорусская особенность откладывать решения, которая много веков помогала народу выживать, больше выступает тормозом, чем драйвером.