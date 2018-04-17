закрыть
17 апреля 2018, вторник, 12:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В США продавец выиграл в лотерею больше $500 миллионов

  • 17.04.2018, 10:16

Мужчина сорвал самый крупный в истории штата Нью-Джерси джекпот.

47-летний житель американского штата Нью-Джерси Ричард Уол выиграл 533 млн долларов в лотерею Mega Millions, передает издание "Сегодня". Таким образом, Уол сорвал самый крупный в истории штата Нью-Джерси джекпот.

Выигрыш разделил жизнь американца на "до" и "после". Ранее Уол работал менеджером в одной из американских компаний продавцом продовольственных товаров. Теперь он обладатель многомиллионного выигрыша и безработный, шутит победитель лотереи.

Счастливчик решил получить единоразовую выплату денежного приза. После уплаты налогов выигрыш Уола составит 220,7 млн долларов.

Также отмечается, что билеты американской лотереи Mega Millions продаются в 44 штатах, в округе Колумбия и на Виргинских островах. Выигрыш в 533 млн долл. является четвертым по величине в истории лотереи.


популярное за неделю

Мнение

Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель
Работяга в стране тунеядцев
Работяга в стране тунеядцев Ирина Халип