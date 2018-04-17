Россия отправила в Сирию десантный корабль с бронетехникой

Россия отправила в Сирию десантный корабль с бронетехникой8
- 17.04.2018, 10:21
- 2,720
Большой десантный корабль ВМФ России «Орск» вошел в акваторию Средиземного моря.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные интернет-сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Как сообщают стамбульские сайты, боевой корабль «Орск» идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.
Отмечается, что «Орск», судя по его осадке, шел сильно нагруженным.
На опубликованных фотографиях на верней палубе корабля видны несколько бронетранспортеров БТР-80, тентованные грузовики «КАМАЗ», бензовоз «Урал» и бронеавтомобиль «Тигр», окрашенные в зеленый цвет.
Это четвертый поход десантного корабля в Сирию в текущем году.
Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием «Сирийский экспресс» по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.