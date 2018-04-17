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Россия отправила в Сирию десантный корабль с бронетехникой

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  • 17.04.2018, 10:21
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Большой десантный корабль ВМФ России «Орск» вошел в акваторию Средиземного моря.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные интернет-сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

Как сообщают стамбульские сайты, боевой корабль «Орск» идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Отмечается, что «Орск», судя по его осадке, шел сильно нагруженным.

Фото: Yoruk Is?k / Twitter

На опубликованных фотографиях на верней палубе корабля видны несколько бронетранспортеров БТР-80, тентованные грузовики «КАМАЗ», бензовоз «Урал» и бронеавтомобиль «Тигр», окрашенные в зеленый цвет.

Это четвертый поход десантного корабля в Сирию в текущем году.

Фото: Yoruk Is?k / Twitter

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием «Сирийский экспресс» по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.


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