Гродненский активист: Власти прячут информацию 4 17.04.2018, 10:36

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Чиновники на местах нарушают конституционные права белорусов.

Общественный активист Анатолий Мышкевич обратился с предложением вести онлайн-трансляции заседаний городских властей.

О своей инициативе Анатолий Мышкевич рассказал «Радыё Рацыя»:

- Статья 34 гарантирует всем гражданам Республики Беларусь право на получение и хранение информации о деятельности государственных органов. Я обратился к председателю Гродненского горисполкома и председателя гродненского совета «депутатов» с просьбой организовать онлайн-трансляции заседаний, а также, чтобы записи этих заседаний хранились в открытом доступе на сайте горисполкома.

По мнению Анатолия Мышкевича, городские власти скрывают информацию:

- Это все должно быть открыто. В Беларуси это все очень скрытно, сделано так, чтобы люди об этом ничего не знали. Меня это не устраивает, я думаю так же, как и многие жители нашего города и страны.

Ответ на обращение активиста городские власти должны дать в течение ближайшей недели.