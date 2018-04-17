закрыть
17 апреля 2018, вторник, 12:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Белорусы рассказали, как полтора года путешествуют по миру

  • 17.04.2018, 10:39

Индийские СМИ написали о первой паре из Беларуси в древнем городе Бубанешваре.

Двое белорусов оказались в числе более чем 60 участников экскурсии по храмам старого города в индийском Бубанешваре под названием Ekamra Walks Old Town Circuit.

Об этом сообщают местные СМИ, пишет belmir.by.

– Мы путешествуем уже полтора года и посетили за это время около 20 стран, – рассказали Виталий Калинка и Женя Азарко. – В Индии мы впервые, прилетели из Куала-Лумпура. Это наш третий день в городе, и он чудесен.

Женя к тому же оказалась так впечатлена танцем одисси в исполнении школы Art Vision, что поговорила с Упасаной Моханти – одной из учениц ее основательницы Илеаны Китаристи о том, насколько грациозны и чувственны совершаемые движения.

– Если бы меня был шанс, я бы определенно была заинтересована освоить этот танец, – добавила она.

Виталий и Женя стали первыми белорусами, побывавшими на подобной экскурсии. Всего же к сегодняшнему моменту такой тур с экскурсоводом по старому городу совершили граждане 29 государств.


популярное за неделю

Мнение

Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель
Работяга в стране тунеядцев
Работяга в стране тунеядцев Ирина Халип