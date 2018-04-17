Белорусы рассказали, как полтора года путешествуют по миру 17.04.2018, 10:39

Индийские СМИ написали о первой паре из Беларуси в древнем городе Бубанешваре.

Двое белорусов оказались в числе более чем 60 участников экскурсии по храмам старого города в индийском Бубанешваре под названием Ekamra Walks Old Town Circuit.

Об этом сообщают местные СМИ, пишет belmir.by.

– Мы путешествуем уже полтора года и посетили за это время около 20 стран, – рассказали Виталий Калинка и Женя Азарко. – В Индии мы впервые, прилетели из Куала-Лумпура. Это наш третий день в городе, и он чудесен.

Женя к тому же оказалась так впечатлена танцем одисси в исполнении школы Art Vision, что поговорила с Упасаной Моханти – одной из учениц ее основательницы Илеаны Китаристи о том, насколько грациозны и чувственны совершаемые движения.

– Если бы меня был шанс, я бы определенно была заинтересована освоить этот танец, – добавила она.

Виталий и Женя стали первыми белорусами, побывавшими на подобной экскурсии. Всего же к сегодняшнему моменту такой тур с экскурсоводом по старому городу совершили граждане 29 государств.