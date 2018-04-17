Тайны Креста Евфросинии Полоцкой 3 17.04.2018, 11:05

Леонид Алексеев

Как его восстанавливали и какую роль в этом сыграл известный историк Леонид Алексеев.

Сегодня братья, краеведы из Полоцка Алексей и Андрей Буховецкие рассказывают «Витебскому курьеру», как известный историк, археолог Леонид Васильевич помог восстановить белорусскую реликвию – Крест Евфросинии Полоцкой.

Напомним, что в 1920 году Крест вместе с другими святынями был конфискован в пользу государства. В 1928 году он был передан на хранение в столичный государственный музей, затем перевезен в Могилев, где его спрятали в специальной комнате-сейфе Могилевского обкома партии. Оттуда крест таинственным образом исчез в годы Великой Отечественной войны.

Леонид Алексеев рассказывал братьям Буховецким, как он, работая в архиве Ленинградского филиала института истории и материальной культуры АН СССР в 1954 году, обнаружил фотопластинки с изображением креста Евфросинии Полоцкой.

В архиве сохранились 19 негативов фотографий, сделанных фотографом Иваном Чистяковым в Полоцке в 1896 году. Среди них – те, на которых в различных ракурсах виден Крест Евфросинии.

Леонид Васильевич подготовил цикл публикаций о шедевре ювелирного искусства, а в конце 1990-х годов в качестве консультанта принимал участие в изготовлении точной копии Креста из драгоценных материалов.

«Леонид Алексеев рассказывал нам, что по нескольку раз в год течение пяти лет он ездил с Москвы в Минск и встречался с митрополитом Минским и Слуцким Патриаршим Экзархом всея Беларуси Филаретом, – рассказал Алексей Буховецкий. – Виделись они и на полоцкой земле: в Спасо-Евфросиниевском монастыре. И каждый раз историк и митрополит общались как старые добрые друзья».

Вместе с Леонидом Васильевичем над восстановлением креста работала археолог из Москвы, специалист по эмалям Татьяна Макарова. Им пришлось объехать немало храмов и музеев в Беларуси и России, в которых сохранились аналоги святыни – изделия с перегородчатой эмалью.

За изготовление копии взялся белорусский мастер Николай Кузьмич. Сегодня Крест Евфросинии Полоцкой, изготовленный в 1990-х годах, освящен митрополитом Филаретом и хранится в Полоцке.

«Я много лет занимался древнерусскими нательными крестами, – рассказал Алексей Буховецкий. – Через мои руки прошли сотни нательных крестов, от языческих до первых христианских, которые появились на полоцкой земле. Об этих находках я беседовал в Леонидом Алексеевым, а он рассказывал мне, какие кресты ему удалось обнаружить во время археологических раскопок. В одну из встреч я подарил Леониду Васильевичу найденный мной нательный крестик 12 века, историк горячо меня поблагодарил и признался, что это дорогой для него подарок из Полоцка».

Как в конце марта в Витебском областном музее открывалась выставка «Увлечение длиною в жизнь», на которой были представлены уникальные снимки Витебщины Леонида Алексеева, в том числе траншея на площади Свободы, где нашли берестяную грамоту и руины Благовещенской церкви.