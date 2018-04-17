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В Москве на акции против блокировки Telegram задержали экс-участницу Pussy Riot

  • 17.04.2018, 10:50
Фото: Katja Kuznetsova / Twitter

По словам Марии Алехиной, всего на акции были задержаны 13 человек.

Сотрудники полиции в Москве 16 апреля задержали бывшую участницу Pussy Riot Марию Алехину, сообщает Meduza.

На Лубянской площади в столице России активисты устроили акцию в защиту мессенджера Telegram. Ее участники бросали бумажные самолетики в здание ФСБ.

Вместе с Алехиной за нарушение общественного порядка были задержаны еще несколько человек, в том числе активист Дмитрий Цорионов (Энтео).

Алехина написала в Twitter, что всего задержаны 13 участников акции на Лубянской площади.

По ее словам, в отношении них составлены административные протоколы о нарушении порядка организации или проведения массового мероприятия, их оставили на ночь в ОВД Мещанское.

Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля по решению суда. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.


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