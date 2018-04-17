В Москве на акции против блокировки Telegram задержали экс-участницу Pussy Riot 17.04.2018, 10:50

Фото: Katja Kuznetsova / Twitter

По словам Марии Алехиной, всего на акции были задержаны 13 человек.

Сотрудники полиции в Москве 16 апреля задержали бывшую участницу Pussy Riot Марию Алехину, сообщает Meduza.

На Лубянской площади в столице России активисты устроили акцию в защиту мессенджера Telegram. Ее участники бросали бумажные самолетики в здание ФСБ.

Вместе с Алехиной за нарушение общественного порядка были задержаны еще несколько человек, в том числе активист Дмитрий Цорионов (Энтео).

Алехина написала в Twitter, что всего задержаны 13 участников акции на Лубянской площади.

По ее словам, в отношении них составлены административные протоколы о нарушении порядка организации или проведения массового мероприятия, их оставили на ночь в ОВД Мещанское.

Нас оставляют в ОВД Мещанское на ночь за то, что мы запускали самолётики в ФСБ.



13 человек. Всем 20.2.

доброй ночи ✈️ pic.twitter.com/2yCDekHGGd — Мария Алехина (@all_mary) 16 апреля 2018 г.

Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля по решению суда. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.