Почти тысяча минчан продолжают работать в возрасте 80 лет и старше 9 17.04.2018, 10:57

Многие белорусы не могут позволить себе выйти на пенсию

В возрасте 80 лет и старше работают 837 минчан, в том числе 17 — после 90 лет, сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» начальник управления пенсий и пособий комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Елена Живица.

В целом по данным на 1 апреля в столице после выхода на пенсию продолжают трудиться более 176 тыс. человек. Удельный вес работающих пенсионеров в их общем числе составляет 36,4 %.