В Киеве прошла акция в поддержку Cвятослава Барановича
- 17.04.2018, 11:24
Неравнодушные киевляне смогли написать активисту письма поддержки.
16 апреля около Главпочтамта в Киеве прошла акция солидарности со Святославом Барановичем.
Движение Солидарности «Разам» призвало поддержать заключенного. Неравнодушные киевляне смогли написать Святославу письма поддержки.
16 апреля - день рождения Святослава Барановича. Ему исполнилось 32 года.
Святослав Баранович - житель Минска, который пытался помешать грубым задержаниям после акции «нетунеядцев» 15 марта 2017 Пострадал один из ОМОНовцев, которые были «в штатском».
В начале октября 2017 Святослав исчез. Родственники нашли его только через несколько дней. В СИЗО на Володарке.