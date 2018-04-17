В Киеве прошла акция в поддержку Cвятослава Барановича 17.04.2018, 11:24

Неравнодушные киевляне смогли написать активисту письма поддержки.

16 апреля около Главпочтамта в Киеве прошла акция солидарности со Святославом Барановичем.

Движение Солидарности «Разам» призвало поддержать заключенного. Неравнодушные киевляне смогли написать Святославу письма поддержки.

16 апреля - день рождения Святослава Барановича. Ему исполнилось 32 года.

Святослав Баранович - житель Минска, который пытался помешать грубым задержаниям после акции «нетунеядцев» 15 марта 2017 Пострадал один из ОМОНовцев, которые были «в штатском».

В начале октября 2017 Святослав исчез. Родственники нашли его только через несколько дней. В СИЗО на Володарке.